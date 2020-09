Pablo Alborán: "Ahora puedo mirar a la gente y decir 'este soy yo'"

MADRID, 27 (CHANCE)

El cantante Pablo Alborán habla en exclusiva para GQ sobre su nueva vida y su nuevo disco, en la primera entrevista después de hablar públicamente por primera vez sobre su homosexualidad a través de un vídeo en Instagram. La extensa conversación, donde habla también del proceso de creación de su nuevo trabajo, con detalles hasta ahora inéditos, cómo ha vivido la pandemia, y sobre la situación actual de la industria de la música y los conciertos, se publicó íntegramente el pasado 25 de septiembre en la revista GQ del mes de octubre. Además, Pablo protagoniza una sesión de moda especial donde se introduce en registros nunca antes vistos en el cantante.

Hace ya un tiempo, Pablo Alborán nos sorprendía a todos con un vídeo en Instagram en el que hablaba abiertamente sobre su homosexualidad. Tras haber hablado desde el corazón e pregonar abiertamente su orientación sexual, el cantante ha recibido muchas críticas, pero también muchos mensajes de apoyo y cariño. En cuanto a si tenía planeado o no hacerlo público, el artista ha confesado para la revista que:

"No lo planeé ni tampoco fue una decisión muy pensada. Fue un fin de semana que tuve que subir a Madrid por trabajo, vi cómo estaba la ciudad, vi mi casa vacía* lo que todo el mundo ha vivido en algún momento estos últimos meses, creo, ese sentimiento apocalíptico de que todo se va al garete. Volví a casa y de repente dije: yo quiero construir también. Y aunque yo he vivido y he tenido mis parejas, no quería que si el día de mañana tengo hijos, o me caso, o lo que sea, la sensación fuera la de una 'pillada'. Quería darle normalidad porque yo en mi vida siempre se la he dado".

Y es que las críticas no le han pasado factura porque sintió una liberación personal que le ha merecido la pena en todos los aspectos:

"He escuchado que era una estrategia de marketing, lo cual es el colmo, he escuchado también que tenía un coach que me preparó para hacerlo... Han dicho de todo: que si había amenazas, que si había una pillada* pero de verdad ¡es que no hay nada! Yo mi vida la he vivido siempre normal. De hecho mis canciones no tienen género desde hace muchísimos años, pero porque yo entiendo la música de otra manera, no tiene que ver con si te gustan los hombres o las mujeres, es una forma de entender el amor. Para mí es importante que se sienta identificado todo el mundo".

Para más contenido, no dudes en leer la revista GQ de este mes de octubre donde el artista se quita la venda y la coraza que siempre ha tenido, rompe esa barrera y nos deja ver su lado más humano e íntimo.