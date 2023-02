Pablo Alborán, Borja Thyssen y Blanca Cuesta, Pedro Almodóvar o Miguel Bosé, las celebrities, amantes del arte

Numerosos rostros conocidos, como Carla Pereyra y Diego Simeone, Carolina Herrera hija, Boris Izaguirre, Rosario Nadal y su hija Mafalda, Elena Ochoa, Rachel Valdés o Antonia Dell'ate, se han dejado ver en ARCO,la Feria de Arte Contemporáneo que este jueves inauguraron los Reyes Felipe y Letizia en IFEMA Madrid, dejándose seducir por las propuestas artísticas más vanguardistas y originales

MADRID, 24 (CHANCE)

Un año más el recinto ferial de IFEMA Madrid acoge una de las citas imprescindibles para los amantes del arte y una de las principales ferias de Arte Contemporáneo de Europa, ARCO. En esta 42ª edición participan 211 galerías de 36 países - de las que 71 son españolas - y cuenta con obras que están dando mucho que hablar como la escultura hiperrealista de Picasso muerto para denunciar la explotación que ha sufrido la imagen del pintor, o la obra 'Sin título' de Eduardo Chillida, la más cara de toda la exposición a la venta por 3,7 millones de euros.

Pero además, en esta inmensa muestra que ocupa varios pabellones de IFEMA se pueden ver (y adquirir) piezas de artistas tan emblemáticos como el propio Chillida, Miró o Juan Gris. Fieles a la tradición, los Reyes Felipe y Letizia inauguraron oficialmente esta nueva edición de ARCO este jueves, aunque la Feria abrió sus puertas un día antes tan solo para profesionales y coleccionistas.

Y como no podía ser de otra manera, las galerías se llenaron de numerosos rostros conocidos que, apasionados de la pintura y la escultura, se han dejado seducir por las propuestas más vaguardistas, originales y coloridas de la edición más'mediterránea' de ARCO, que también promete convertirse en una de las más especiales y exitosas en lo que a ventas se refiere.

Miguel Bosé. De regreso en España para iniciar las grabaciones de 'Cover night', el talent de TVE que supondrá su regreso a televisión, el artista disfrutó el miércoles de la Feria con una amiga y, a pesar de su enfado inicial con la prensa por las preguntas relacionadas con Nacho Palau, acabó por hablar como nunca de su expareja, a la que definió como un "tipazo" y a quien ha dejado claro que "siempre ha apoyado."

Ajenos a sus problemas con la justicia y sin fecha todavía para sentarse ante el juez por su presunto delito de fraude fiscal por el que podrían ser condenados a una pena de tres años de prisión, Blanca Cuesta y Borja Thyssen se dejaron ver en esta primera jornada de ARCO. Siempre unidos, la pareja posó para las cámaras sin aclarar cómo se encuentran ni qué hay de cierto en su distanciamiento con la Baronesa Thyssen a raíz de sus declaraciones en el programa de Risto Mejide, 'Chester'.

Sin la compañía de su pareja, Alejandro Sanz, pero junto a José María Michavila, la artista cubana Rachel Valdés recorrió atentamente la muestra, buscando inspiración para sus propias obras, que presentará el próximo 27 de mayo en su propia galería. Con una sonrisa reconoció que echa mucho de menos al cantante, de gira por América, aunque se dan espacio para poder crecer en sus respectivas carreras profesionales: "con mucho trabajo y muy concentrados cada uno en su trabajo y en sus proyectos así que genial. Fenomenal".

Boris Izaguirre con Borja Semper, Amparo Corsini - mujer de Manolo Falcó y cuñada de Tamara - Antonia Dell'Atte con un original gorro para protegerse del frío, Marcos Llorente junto a su prometida Patricia Noarbe, y Carolina Herrera hija junto a un atractivo acompañante con el que se ha dejado ver en los últimos días por Madrid disfrutaron de una primera jornada de ARCO en la que también vimos a Rosario Nadal con su hija Mafalda. Muy amiga de la Infanta Cristina, la exmujer de Kyril de Bulgaria evitó sin embargo pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que pasa 6000 euros al mes a Iñaki Urdangarín a cambio de su silencio, y sobre su intención de firmar el divorcio cuando su hija Irene cumpla la mayoría de edad en junio: "Yo no hablo de esas cosas, ya lo sabéis. No tengo ni idea, no sé nada" aseguró.

Y si el miércoles nos dejó la presencia de multitud de celebrities, la segunda jornada de ARCO también contó con un buen número de rostros conocidos dipuestos a adquirir alguna obra para su hogar; Pedro Almodóvar - que evitó atender a la prensa - Carla Pereyra y Diego Simeone, derrochando romanticismo durante su paseo por las galerías, Pablo Alborán, Elena Ochoa o Francesca Thyssen hicieron un hueco en sus agendas para disfrutar de ARCO.