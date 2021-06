Pablo Alborán, roto, recuerda a Mila Ximénez

MADRID, 25 (CHANCE)

A pesar de que pocos lo sabían, Mila Ximénez y Pablo Alborán tenían una relación de lo más especial, que comenzó por la admiración de la periodista hacia el cantante y que poco a poco dio paso a una estrecha amistad y a una adoración mutua, con inolvidables momentos compartidos y a una complicidad fuera de lo común.

Por eso, tras el fallecimiento de la inolvidable colaboradora el pasado miércoles, el cantante de 'Solamente tú' era de los primeros rostros conocidos en rendir homenaje a su gran amiga a través de sus redes sociales. Con una preciosa imagen en blanco y negro en la que Pablo besaba a una divertida Mila, confesando que la recordaría siempre sonriendo y que nunca dejaría de cantarle.

Ahora, el artista ha recordado visiblemente emocionado y a punto de romperse en varias ocasiones a la desaparecida colaboradora. "Pues, ¿qué quieres que te diga? Mucho dolor, mucha pena* La familia está en mi pensamiento y todos los que queríamos a Mila la echamos de menos", ha señalado. Casi sin poder hablar, Pablo Alborán ha confesado que "prefiero no hablar. Creo que hay que respetar también eso por Mila", añadiendo con qué se queda tras la muerte de su amiga: "Hay que vivir, sonreír que es lo que ella quería que hiciésemos seguro y ya está".

"Me llevo de Mila mucho cariño, me lo llevo yo. Teníamos mucha amistad y nos teníamos mucho cariño, la verdad", ha desvelado afectado, añadiendo que no va a hablar más de esta terrible pérdida que le ha dejado muy tocado. "A vivir que la vida son dos días. Mucha salud y a cuidarse, que ahora nos van a dejar quitarnos las mascarillas pero no nos relajemos mucho tampoco", ha señalado.

Sin embargo, Pablo sí nos ha hablado de su nombramiento como embajador de Unicef: "Estoy súper feliz, súper agradecido. Creo que es un reto en el que espero estar a la altura porque la labor que hace UNICEF es brutal y ayer estuve súper nervioso porque veía la labor que han hecho todos estos años y de repente era cómo ahora me nombran embajador y tengo que estar a la altura de todos los proyectos que hacen y ojalá podamos hacer grandes cosas. Y unidos a la música siempre". "Creo que con la música se pueden hacer grandes cosas, y grandes cosas. Si encima es con la ayuda de ellos, yo puedo aportar algo y ser útil, pues aquí estaré para ayudar a esos niños, niñas, adolescentes. Más de 190 países, así que a ver si lo logramos, a ver si podemos hacer algo bonito", ha añadido ilusionado.

Confesando que no se puede "quejar absolutamente de nada", el artista nos ha contado cómo se plantea el verano: "Muy bien, de conciertos. 6 de julio aquí en Madrid, Wizink Center agotado gracias a Dios, y luego haremos cinco o seis conciertos. Todo muy tranquilo, todo muy precavido también porque quería arrancar la gira con calma porque con esta situación hay que ver un poco lo que pasa y muy contento de poder volver, aunque sea poco a poco a trabajar".