Pablo Castellano nos habla sobre cómo es trabajar con su hermano

MADRID, 2 (CHANCE)

Uno de los matrimonios que más seguidores tiene en redes sociales en nuestro país es el de María Pombo y Pablo Castellano. Una pareja de guapos que ha conquistado el corazón de muchos jóvenes -y no tan jóvenes- por su manera de proyectarse por estos canales, siendo uno de los influencers mejor valorados. Ahora, ambos viven uno de los momentos más dulces ante la llegada -en pocos meses- de su segunda hija.

A pesar de que ambos son creadores de contenido, siempre se ha hablado más de María porque tiene más presencia en redes y conquista a sus seguidores con cada storie o publicación que comparte... pero lo cierto es que Pablo tiene una historia detrás de esas que te sorprenden y te hacen admirarle aún más.

Hace unos meses, el influencer concedía una entrevista junto a su hermano mayor, Jacobo, y ambos reflexionaban sobre las dificultades que les había tocado vivir y cómo habían conseguido sobreponerse ante ellas. Los dos hermanos crearon 'de la nada' su empresa, 'Grupo Archarray' -enfocada a la construcción, reforma y rehabilitación de interiores- y ahora saborean el éxito, pero no siempre fue así.

Pablo se dejaba ver hace unos días acompañando a The Macallan durante la presentación de Diamond, una colección limitada de seis elegantes botellas inspiradas en uno de los agentes secretos más famosos de la gran pantalla y habló para las cámaras de Europa Press en exclusiva. Simpático y más sincero que nunca, el influencer se abrió en canal.

El arquitecto nos confesaba que "trabajar con mi hermano mayor es como una seguridad porque te sientes seguro". A pesar de la exquisita relación que tienen, como en también "tenemos nuestros más y nuestros menos" pero la verdad es que está encantado de poder compartir su vida profesional con Jacobo.

Pablo nos comentó que "nunca jamás en la vida nos habíamos imaginado que íbamos a conseguir lo que hemos conseguido", pero se mostró con los pies en la tierra y nos confesaba que "todavía mucho camino por delante, y más con mi hermano, así que estamos muy, muy contentos".

Pablo nunca se hubiese imaginado que, tras el fallecimiento de su padre, su hermano y él iban a emprender "esta gran aventura" e "íbamos a conseguir lo que hemos conseguido y sobre todo con la proyección que vemos que tenemos de aquí en adelante". El marido de María Pombo, orgulloso, nos desvela que "esto para mí es un sueño, muchas veces me pellizco y digo 'hostia, ¿esto es real, no es real?'".

Un éxito que Pablo y su hermano han conseguido "con muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, sufrimiento, habiéndonos equivocado muchas veces por el camino y a día de hoy nos seguimos equivocando". "Creo que mi hermano y yo hacemos muy buen equipo y sobre todo contamos con un grandísimo equipo dentro de la empresa, que sin ellos sería también imposible, así que es gracias a todos" concluía el influencer.

Como no podía ser de otra manera, Pablo también nos desveló cómo lleva su mujer su segundo embarazo: "La verdad que muy bien, lleva el embarazo muy bien, está siendo muy bueno", aunque "tiene días pues que igual está un poquito más cansada, tiene ardor y tal pero, en general, Vega se está portando bien por ahora sí".

Le pequeña Vega "se va moviendo" y eso hace que sus padres tengan cada vez más ganas de poder tenerla en sus brazos: "la verdad es que con muchas ganas ya de ver, porque no conseguimos imaginarnos cómo va a ser y tenemos muchas ganas".

En cuanto a Martín, Pablo nos asegura que "todavía no es consciente, hasta que no nazca su hermana no será consciente y la verdad que bueno, ahora estamos disfrutando a muerte con él porque es que es increíble, cada día es una cosa nueva y bueno, disfrutando muchísimo cada día con él y lo que podemos, muy bien".