Pablo Durán no pierde la esperanza de que Rafael Amargo pueda estrenar "Yerma" esta tarde

MADRID, 3 (CHANCE)

Pese a que está previsto que Rafael Amargo pase a disposición judicial esta misma mañana y se enfrenta a una elevada pena de prisión, acusado de pertenencia a grupo criminal y de tráfico de drogas - al parecer se encontraro cerca de dos kilogramos de cocaína en el registro de su domicilio - sus compañeros en la obra que tenía previsto estrenar hoy mismo, "Yerma", no pierden la esperanza de su puesta en libertad.

Así, el elenco, con nombres tan populares como Pablo Durán, Blanca Romero o Sara Vega, ha seguido con los ensayos del espectáculo - que prometía ser uno de los estrenos de la temporada teatral en la capital - hasta bien entrada la noche de ayer con la incertidumbre de si, finalmente, "Yerma" se estrenará en pocas horas sin su principal protagonista, Rafael Amargo.

Pablo Durán, exmarido de Lolita Flores y al que hace mucho que no veíamos, asegura que no pierde la esperanza de que el polémico bailarín pueda estar presente en el estreno: "Seguimos en pie. Estamos ensayando como está hecha la obra. Contamos con él". "Estamos todos por la labor de hacer la obra y en eseo estamos, todos los compañeos lo más unidos que se puede", confiesa.

Muy cauto, y en línea con compañeros como Juan Bautista o la hermana de Paz Vega, el argentino pide, ante todo, "la presunción de inocencia de Rafael, siempre respetando a las autoridades que hacen su trabajo. Yo en este momento no se nada".

En otro orden de cosas y pese a que no mantienen relación tras su separación, Pablo Durán sólo tiene buenas palabras para Lolita, que recientemente sufrió un pequeño susto de salud sobre el escenario: "Siempre me ha encantado como actriz y como cantante, me encanta como persona igualmente. Me da muchísima alegría que lo esté haciendo muy bien, ojalá que siga por mucho tiempo. Desde aquí le mando un beso, que se mejore pronto y que regrese al teatro".