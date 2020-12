Pablo Durán, sobre Rafael Amargo: "Es un hombre que está aguantando mucho"

MADRID, 19 (CHANCE)

La polémica con Rafael Amargo no está trayendo nada bueno y es que el bailaor se juega la libertad ya que la Fiscalía ha recurrido esta semana y ha pedido el ingreso inmediato de este en prisión. Una noticia que nos dejaba sorprendidos tras la puesta en libertad del mismo hace unas semanas. Sus compañeros de profesión siguen dando la cara por él y, aunque no se mojan del todo, aseguran que es muy buena persona y que está aguantando demasiado.

Pablo Durán, que comparte espacio con Rafael Amargo en 'Yerma', nos ha hablado sobre cómo se encuentra con este nuevo varapalo de la Fiscalía: "Yo lo veo que está haciendo su trabajo, al margen de todo, de los obstáculos, él está haciendo un esfuerzo por supuesto y lo está haciendo muy bien y a mí me parece que también es de chapó".

El actor deja claro que hay que esperar al final para ver en qué queda todo este asunto: "Máximo respeto para las autoridades, pero es un hombre que está aguantando eh, esperemos al final, porque hay un artista y eso es de chapó, siempre". Sobre la negativa de Blanca Romero de acudir a la obra, Pablo confiesa que: "No lo sé, es la primera vez que yo trabajo con ella porque no tengo una conversación diaria con ella, me encantaría que estuviese, pero si no está... pues está Sara Vega que también es maravillosa".