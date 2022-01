Pablo Fernández acusa al PP de "opacar atrocidades" de corrupción y privatizaciones con el adelanto electoral

VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de Castilla y León, Pablo Fernández, ha acusado al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, de "opacar atrocidades" como la corrupción o las privatizaciones en sanidad, servicios sociales y educación, con el adelanto electoral.

Así lo ha señalado en la presentación de la candidatura en un acto en Valladolid y en el que también ha participado la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra; el secretario general del PCE y secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago y Juantxo López de Uralde, coordinador general de Alianza Verde y diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Además, han estado presentes candidatos de Unidas Podemos a las Cortes de Castilla y León como María Sánchez, Isabel Reguilón, Juan Gascón y Jorge Casas.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Pablo Fernández ha agradecido los 400.000 euros en microcréditos para la campaña que le va a permitir una campaña que servirá para, "sin depender de nadie", "echar" de Castilla y León al PP y hacer una Comunidad "digna".

El líder de Unidas Podemos ha vinculado el adelanto electoral con la corrupción del PP. "Eso es lo que quiere tapar el señor Mañueco y eso es lo que nos ha traído 35 años de políticas del PP, corrupción, exilio y deterioro de lo público" ha enumerado para ofrecer una candidatura que construya una Comunidad "vertebrada y cohexionada" con candidatos "honrados y valientes" y un programa "feminista", "ecologista" que va a llevar "la voz de la gente del pueblo" a las instituciones y que dirá "la verdad cueste lo que cueste", enfrentándose a los poderosos porque no deben "nada a nadie".

"De esto también van las elecciones, de la verdad contra la mentira. La verdad de Unidas Podemos y la mentira de un PP que difunde bulos porque el juez de instrucción de Salamanca ha admitido un escrito que le implica en el caso de financiación ilegal del PP de Salamanca. Difunde bulos para opacar atrocidades como la privaticazión de los test de antígenos para dar seis millones a tres empresas con excargos del PP", ha acusado.

En este punto, Fernández ha contrapuesto el modelo de la derecha, que "destroza la sanidad pública", "concede 1.600 millones a la educación privada y concertada", "tiene en los servicios sociales un nicho de negocio para sus amiguetes" y "no cree en la vivienda pública", con el de Unidas Podemos, que "blindará" la Sanidad y "cuidará" a sus profesionales, "garantiza" una Educación con independencia del lugar en el que se resida y plazas públicas de residencia para los mayores y hace que una vivienda digna "sea posible" con leyes como la impulsada por Ione Belarra.

En este punto, ha retomado sus críticas por los "bulos" sobre las macrogranjas. Así, ha ironizado que el "adalid" de la ganadería y "candidato de las macrogranjas" haya asegurado con que estas no existen para acusarle de provocar, por facilitar su implantación, la desaparición de "10.000 explotaciones" en la Comunidad. "Es una vergüenza", ha espetado para recordar la "alfombra roja" que el PP ha puesto a un proyecto en Noviercas con 20.000 cabezas de ganado que está paralizado "gracias a los recursos" de Unidas Podemos.

Fernández ha ensalzado la labor del Gobierno de coalición con el que su partido han conseguido, "en minoría" cosas "impensables hace unos años" como la subida del SMI, los ERTEs, la ley de la Vivienda, la ley trans o la reforma laboral "de la mejor ministra en la historia del país". "Hemos demostrado alto y claro que es posible gobernar para la gente, para la mayoría y para los que hasta hoy no habían tenido voz".

En este punto, y para concluir, ha apuntado que acabarán con la "vergüenza" de que Castilla y León sea una de las "únicas" tres comunidades sin una ley de igualdad LGTBI y así construir "otra" Comunidad en la que "el amparo y la fraternidad" sean "las raíces éticas del arbol moral de un pueblo" que se "insubordine ante la injusticia" y ante el "decreto de servidumbre" de los "poderosos". "Acabaremos con 35 años del PP y pondremos la Junta al servicio de los castellanos y leoneses", ha finalizado.

GASCÓN Y SÁNCHEZ

También ha intervenido el coordinador general de Izquierda Unida en Castilla y León y candidato por Burgos, Juan Gascón, que ha cargado contra los 35 años del PP en el Gobierno de la Junta por lo que ha pedido una Junta diferente que de "futuro" a la Comunidad. Así ha explicado que el sueño de Unidas Podemos piensa en lo micro, en vez de en lo macro. "La ganadería familiar y extensiva es el que tenemos que apoyar, el de Mañueco las macrogranjas", ha incidido para pedir que se piense en lo que interesa a las personas. "Pero pierden", si hacen eso, ha afeado para asegurar que en política hay que decir "la verdad". "¿Por qué tienen qué mentir? Porque si no, mienten", ha vuelto a subrayar.

Gascón ha agregado que desde 1987 la despoblación significa que llenen "de cerdos" el medio rural, para denunciar que el PP utiliza la "mentira" para sus propios intereses. "Asumen que la verdad no existe y eso es un problema porque la democracia sale mal parada", ha continuado para finalizar advertido de que el riesgo de la democracia en Castilla y León se pervierta. "Hay que hacer una Castilla y León como la que hemos hecho en Valladolid, Zamora, Segovia, Ponferrada y Astorga digna y no quiero perder mi sueño de que los jóvenes se tengan que ir de la Comuidad. Eso no le preocupa a los candidatos de la macrogranjas, al de las macrogranjas homófobo y al candidato de la macrogranja que se pone de perfil". "El 13 de febrero hay que cambiar las cosas para que desde ese día se hable desde la verdad", ha apostillado.

Por su parte, la número dos por Valladolid, María Sánchez, ha criticado el adelanto electoral cuando la "gente" esta subida en la "incertidumbre" marcada por la pandemia. "El miedo de Mañueco es el de perder el sillón logrado a base de intercambio de cromos con Ciudadanos para salvar su joya de la corona, la Junta", ha argumentado.

Para Sánchez, la "incertidumbre" estructural va más allá de la que marca la pandemia, para referirse a la industria, al futuro de los jóvenes por eso ha asegurado que la bandera de Unidas Podemos es dar "certidumbre" para que en la política del "sálvese quién pueda" no paguen siempre "mismos". "Aquí estamos demostrando que las cosas se pueden hacer de otra manera. Sabemos que para solucionar nuestros problemas necesitamos liderazgo de la iniciativa pública, planificación e inversión pública, lo contrario de lo que hace Mañueco, negacionista de los impuestos. Nuestro futuro pasa por servicios públicos de calidad, por eso es el momento de sumar voluntades para cambiar de rumbo. En ningún sitio está escrito que Castilla y León esté condenada a sufrir lo mismo y a los mismos", ha concluido.