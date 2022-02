Pablo Iglesias cree que Ayuso "liderará" el "bloque reaccionario" y el PP tras "arrodillarse" Casado

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, cree que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "liderará" el PP y "el bloque reaccionario de derecha y ultraderecha" después de que el líder del partido, Pablo Casado, se haya "arrodillado" ante la "presión mediática e interna".

Así lo ha expresado Iglesias este sábado en una publicación en su perfil de Twitter, recogida por Europa Press, ante el anuncio de la dirección nacional del PP de que cerrará el expediente informativo abierto a Ayuso, después de que esta aportase la información requerida sobre la contratación de emergencia durante la pandemia en una reunión que mantuvo con Casado el viernes por la tarde.

"No pensé que tres días de presión mediática e interna arrodillaran a Casado. Aunque todos sean corruptos (a la derecha eso no le resta), Ayuso no sólo liderará el bloque reaccionario (derecha y ultraderecha) sino también el PP. El hispanotrumpismo ni siquiera necesitará otro partido", ha indicado el ex vicepresidente.