Pablo Isla recibe la Brújula del Año 2023 que otorga el Instituto Español de Analistas

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Instituto Español de Analistas, asociación que agrupa a más de 1.400 profesionales del análisis, ha celebrado la primera edición de la Brújula del Año 2023, un galardón que pretende reconocer la trayectoria profesional de una figura destacada en el reciente mapa económico-financiero español y que ha sido entregado al actual presidente del consejo rector de IE University, Pablo Isla.

La presidenta del Instituto Español de Analistas, Lola Solana, ha sido la encargada de entregarle el premio en reconocimiento a su impecable trayectoria profesional y ha destacado "la relevancia de su figura" en el terreno económico-financiero de España, además de su discreción, buen hacer y profesionalidad que lo han acompañado en sus años de alto ejecutivo y ahora al frente del consejo rector de IE University.

Por su parte, Pablo Isla, ha expresado su gratitud por este galardón y ha resaltado el honor que para él supone recibir este premio del Instituto Español de Analistas:

"Siempre he valorado mucho la profesión de analista financiero como un elemento imprescindible para el buen funcionamiento de los mercados. También me gustaría destacar que a lo largo de mi carrera profesional he podido constatar la altísima calidad de los analistas españoles", ha afirmado.

RENOVACIÓN DE LA MARCA

El acto, que se ha celebrado en el Hotel Intercontinental de Madrid con la colaboración de Funds People, se enmarca en la nueva etapa que la entidad inició a finales del pasado año con la renovación de su imagen corporativa y el estreno de su nueva marca.

Precisamente, Lola Solana, que cumple un año al frente de la presidencia del Instituto, también ha querido recordar que "el objetivo del Instituto es convertirse en referente de talento en Europa y en un punto de encuentro de la excelencia en la profesión del analista. "Para ello, queremos impulsar nuevas iniciativas que nos permitan tener una aportación más notoria en la sociedad", ha explicado.

Esta primera edición de la Brújula del Año, en referencia al nuevo símbolo del Instituto, ha contado con la presencia de algunos expresidentes de la entidad como Juan José Toribio, Aldo Olcese, Juan Palacios, Xavier Adserà, Juan Carlos Ureta y Jorge Yzaguirre, además de una nutrida representación de los dirigentes de las principales entidades financieras, gestoras de fondos de inversión y empresas de servicios de inversión, todos ellos miembros del Instituto Español de Analistas.

INSIGNIAS DE ORO, PLATA Y BRONCE A LOS SOCIOS MÁS VETERANOS

En el mismo acto, el Instituto Español de Analistas también ha querido homenajear a aquellos socios que han cumplido 50, 25 y 10 años en la Asociación, haciéndoles entrega de las brújulas de oro, plata y bronce, respectivamente.

Los expresidentes del Instituto, Juan José Toribio y Aldo Olcese, han entregado las brújulas de oro a los socios que llevan 50 años en la entidad. Por su parte, los expresidentes Juan Palacios y Xavier Adserà han otorgado las brújulas de plata a los socios que llevan 25 años.

Por último, y antes de la foto familiar, los expresidentes Juan Carlos Ureta y Jorge Yzaguirre han entregado la brújula de bronce a los socios con 10 años de antigüedad.