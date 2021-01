Pablo López, orgulloso y contento de poder actuar en los Premios Forqué

MADRID, 17 (CHANCE)

Pablo López ha sido el encargado de poner música a la gala de los premios Forqué de este año. Una gala que esperábamos como agua de mayo, ya que se ha producido en ella la primera alfombra roja de este 2021 y lo cierto es que ha sido todo un trabajo por parte de los profesionales que han hecho posible que esto se llevase a cabo.

El cantante nos ha contado cómo ha pasado las Navidades, en familia y con su madre que ha estado en Madrid unos días: "Han sido diferentes cómo para todos. En mi casa siempre está muy abierta y por una vez cenamos poquitos. Tenía a mi madre cerquita y estuvimos juntos. Mi madre ha estado 25 días en mi casa y la hemos disfrutado. Recogidos, pero bien. Cómo cuando éramos pequeños, viendo películas".

Pablo, que empezará la gira en abril, si las circunstancias lo permiten, está pasando una buena época a nivel personal, aunque aún no se plantea pasar por el altar, al menos por el momento: "Ojalá me case el mes que viene, pero no".