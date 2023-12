Pablo Marqués anuncia su ruptura con Jessica Bueno

MADRID, 8 (CHANCE)

Después de muchas especulaciones sobre si seguían juntos o no, Pablo Marqués ha confirmado este viernes que su relación con Jessica Bueno terminó el pasado viernes tras la expulsión de la concursante de 'GH VIP'. Parece que la cercanía que ha tenido con Luitingo ha pasado factura a su noviazgo y el modelo ha esperado a que estuviese fuera del reality para zanjar todo lo que tenía con ella.

Pablo ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales para acabar con todas las informaciones que han salido a la luz y sobre todo, para que no se le pregunte más a Jessica por su relación con él y que esta no juegue al despiste, como hizo ayer mismo por la noche en la gala.

"Me he cansado de escuchar mentiras" comenzaba diciendo el modelo, que ha esperado a que salga Jessica del concurso para romper su silencio: "Se han dicho mentiras cuando esta persona estaba en la casa, pero no podía defenderme y además, no quería. Ahora sí quiero".

Cuando Jessica salió expulsada el jueves "hablé con ella por la mañana por teléfono y le comuniqué que no quería continuar mi relación con ella", aseguraba y además, dejaba claro que "he sido totalmente respetuoso, firme y leal todo ese tiempo, pero a partir de ahí puedo hacer lo que me apetezca con mi vida".

De esta manera, Pablo deja claro que ya no tiene nada que ver con ella y aseguraba que "no voy a decir nada más al respecto, solo pido que me dejen hacer mi vida ya que no quiero saber nada de tele ni de esos dos meses y medio del pasado". Firme y contundente, parece que el modelo no quiere saber ya nada de Jessica.