Pablo Marqués da un golpe sobre la mesa tras el acercamiento de Jessica Bueno a Luitingo: "No nos vais a destruir"

El regreso de Luitingo a la casa de Guadalix de la Sierra como candidato a la repesca en 'Gran Hermano VIP 8', y su acercamiento a Jessica Bueno -aunque en un principio la modelo intentó mantener las distancias después de que Pilar Llori le contase que el cantante acabó con su incipiente historia de amor tras su expulsión del reality porque tenía sentimientos por ella- están dando mucho qué hablar.

Cada vez más cómplices y cercanos, hay quien ve en su relación algo más que una amistad, y apuntan a que la sevillana acabará 'cayendo en la tentación' y cambiando a Pablo Marqués -con el que mantiene un discreto noviazgo desde abril- por Luitingo, aunque ella ha asegurado en todo momento que no tiene ningún tipo de sentimiento de tipo romántico por el artista andaluz.

Y, no cabe duda, su novio confía ciegamente en su palabra y ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa para defender a su chica y su amor, asegurando en un mensaje a corazón abierto que ha compartido en sus redes sociales que por mucho que lo intenten, nadie podrá destruirlos.

"Este post va dedicado a todas las personas que me envían mensajes negativos sobre el amor que tenemos Jessica y yo. No nos vais a destruir, nuestro amor siempre va a triunfar" ha asegurado, convencido de que aquellos que le están atacando y sembrando la duda sobre la amistad de la modelo y Luitingo, tendrán que entonar el 'mea culpa' cuando acabe el reality: "Me expongo aquí para que me digáis lo que queráis, pero cuando Jessica termine su trabajo veréis el resultado y también quiero ver que veáis lo que habéis escrito y hagáis autocrítica" ha sentenciado, definiendo como "trabajo" la estancia de la andaluza en 'Gran Hermano'.

Al igual que apuntó hace unos días, Pablo se reafirma en que la organización del concurso está "manipulando las imágenes". "Y os las estáis creyendo. No os juzgo pero yo no me lo creo, solo creo en el amor que nos tenemos. No nos vais a romper" ha dejado claro.

Un mensaje en el que también ha dedicado unas palabras a su novia, diciéndole que no se "preocupe" porque ellos ya han "ganado".

"Lo voy a dar todo y cuánto más me digáis cosas negativas, más fuerzas me daréis para dar más y más. Después de todo, espero dar mi granito de arena para que sepáis y entendáis lo que es el amor verdadero, auténtico" ha concluido, revelando que "Jessica me ha demostrado un amor tan grande que muchas personas ni se lo pueden imaginar" y está convencido de que "eso no ha cambiado para ella, diga lo que diga en un programa". "Lo nuestro es íntimo y solo para nosotros. Más claro no puedo ser" asegura.

Una publicación que ha acompañado con una imagen de ambos en blanco y negro abrazados sobre una cama, y que ha finalizado con una preciosa y romántica declaración de amor a Jessica: "Mi Jess, te espero cuando salgas y será un día más para nosotros. Nos falta vivir lo mejor y tenemos mil años para hacerlo".