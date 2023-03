Pablo Marqués, 'El Divildos', responde a Jota Peleteiro tras su brutal ataque a Jessica Bueno

MADRID, 21 (CHANCE)

El nombre de Pablo Marqués está en boca de todo el mundo después de que Jota Peleteiro publicase este domingo en sus redes sociales una imagen de Jessica Bueno con él en un restaurante, insinuando que su exmujer -de la que se divorció el pasado mes de noviembre- mantendría algo más que una amistad con el empresario y dedicándoles un demoledor mensaje con el que ha dejado entrever que la sevillana podría haberle sido desleal: "¿Cómo era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar, Jessica Bueno? Pues sí, la verdad que sí. Como tiene el ojo 'el Divildos, no falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines" escribía el exfutbolista.

Un brutal desprecio a la modelo del que poco después se arrepentía, eliminándolo de sus redes sociales cuando ya había corrido como la espuma y se había convertido en la polémica estrella del día. No tardaba en descubrirse la identidad de la supuesta nueva ilusión de Jessica Bueno, un modelo y empresario llamado Pablo Marqués que en 2017 saltó a la fama por su relación sentimental con Lara Dibildos; de ahí el mote con el que se dirige a él Peleteiro, 'El Divildos'.

Aunque en un primer momento los aludidos se mantuvieron en silencio y prefirieron hacer oídos sordos al ataque del exfutbolista, Pablo decidía dar un paso al frente y este lunes respondía al exmarido de Jessica con un contundente comunicado publicado en sus redes sociales en el que, además de desmarcarse de la polémica, ha mandado un mensaje velado a Jota que no le sentará nada bien.

"No conozco a la persona que ha publicado esto y no voy a entrar a valorarlo ya que no tiene fundamento" ha comenzado, disculpándose a continuación con Lara Dibildos -que hace tan solo tres días que perdía a su madre, Laura Valenzuela- por si "esto le ha podido afectar en un momento tan difícil para ella".

"También siento si esto le ha podido afectar a Jessica, a su familia y a su entorno" ha añadido, reprochando a Peleteiro el daño que con sus palabras ha podido hacer a los hijos que tiene en común con la modelo: "Creo que no se debería hacer debate sobre estos temas cuando puede haber menores que les hagan daño o pueda llegar a afectarles. No sabemos de qué modo puede afectar a su entorno y los adultos debemos protegerlos y no entrar en conflictos. Nuestros jóvenes son la proyección de nuestro futuro y hay que cuidarlos".

Sin desmentir su relación con Jessica, y dejando claro que "soy una persona sencilla, normal y honrada que se debe a su empresa de ingeniería y no voy a hablar de mi vida privada ni de mi intimidad", Pablo ha zanjado la polémica asegurando que "espera que con esto quede todo solucionado". "Todo está bien, en calma y sin rencor por mi parte", ha finalizado.