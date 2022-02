Pablo Montesinos afirma que el PP quiere "unificar el voto de centro derecha y del socialista descontento"

SEGOVIA, 8 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha afirmado que quieren "unificar el voto de centro derecha y del votante socialista descontento" entorno al PP.

Así lo ha asegurado esta tarde en Segovia, en la constitución del Consejo de Política Local del PP provincial, encabezada por Francisco Vázquez, y en la que también ha estado presente la presidenta del PP de Segovia, Paloma Sanz.

Montesinos ha aseverado que para que Mañueco sea presidente hay que unificar el voto de centro derecha entorno al PP y también del votante socialista "descontento".

"Hay mucho votante socialista descontento", ha matizado Montesinos para mandar un mensaje a estos de que tienen las "puertas abiertas" como todo ese votante de centro derecha que sabe que el PP es "su casa". "El que dude, que sepa que también es su casa y que el PP va a hacer de esta región la mejor región de España", añade.

Pablo Montesinos ha querido diferenciar la campaña del Partido Popular explicando que están "a pie de calle, escuchando a los vecinos y van puerta a puerta" mientras que el PSOE "no lo está haciendo".

"Hay un proyecto claro, hay un proyecto sólido, de presente y de futuro para Castilla Y León, y ese proyecto es el que representa Fernández Mañueco", ha matizado para incidir en que necesitan "el mejor resultado para hacer las mejores políticas. "Y para ello hay que concentrar el voto entorno al PP", ha añadido.

"Todo lo que no sea votar a Fernández Mañueco significa darle alas al sanchismo, darle una respiración a Pedro Sánchez, que ya ve, por cierto, como se le abre la puerta de salida del Palacio de la Moncloa, por lo cual no hay que pensar en derivadas, no hay que pensar en formulas que no van a traer nada positivo para esta tierra", ha explicado Montesinos.

EL PP QUIERE UN GOBIERNO EN SOLITARIO

En respuesta a las preguntas de los periodistas de si hay alguna posibilidad de pactar con Vox, en el caso en que no obtengan mayoría, Montesinos ha afirmado que ve "muy tranquilo" al presidente Mañueco y a la candidatura.

"Vamos a tener un gran resultado el próximo domingo y vamos a mantener una gran mayoría y que el presidente Mañueco con esa fuerza de las urnas va a poder llevar a cabo el proyecto reformista que necesita esta tierra", ha afirmado.

También ha asegurado que desde el PP están "convencidos" de que van a tener un resultado que suponga una amplia mayoría para el candidato a las Cortes.

"Gobernar con las manos limpias, con las manos abiertas y en solitario, por que con un gobierno solitario y fuerte, Mañueco va a poder seguir bajando impuestos, reduciendo bajas burocráticas y seguir ayudando a las familias, por que este es el único partido que ha enseñado su programa electoral con el compromiso además que de que ha hecho lo que ha prometido, de que la palabra dada en política es importante".