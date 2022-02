Pablo Urdangarín apuesta por una reconciliación entre sus padres: "Creo que sí. Sería lo normal, sí"

MADRID, 4 (CHANCE)

Coincidiendo con la visita de la Infanta Cristina al Rey Juan Carlos en Abu Dabi, Pablo Urdangarín ha reaparecido en Barcelona y, con la educación y el aplomo que le caracteriza, se ha pronunciado a favor de una posible reconciliación entre sus padres.

"Sí, yo creo que sí. No sé, sería lo normal, sí" ha confesado cuando le hemos preguntado si hay alguna posibilidad de que su madre perdone la 'traición' de su padre y la "interrupción del matrimonio de los exduques de Palma sea tan solo un "impasse", como ha asegurado Mario Pascual Vives.

Más sincero que nunca, Pablo desvela que están "optimistas" con esta situación de poder volver a estar todos juntos - "Sí, ojalá", afirma - y de que sus padres reconduzcan esta complicada situación que están viviendo tras la publicación de unas imágenes de Iñaki Urdangarín en actitud cariñosa con una compañera de trabajo llamada Ainhoa Armentia.

Sin embargo, el jugador de balonmano ha preferido no confirmar que su madre se encuentre en Abu Dabi visitando a su abuelo - "No sé, la verdad es que prefiero no comentar. Gracias" ha dicho - y asegura que "no sabe aún" si Doña Cristina viajará a Barcelona en los próximos días para reencontrarse con él, ya que debido a sus compromisos deportivos con el Barça Pablo ha sido el único de sus hijos que todavía no ha visto a sus progenitores tras el anuncio de su separación: "No lo sé, no lo sé aún, no sé, ojalá", apunta, reconociendo que "la verdad que me gustaría verla pero no sé. Ya hablaremos".

