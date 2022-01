Pablo Urdangarín asegura que no tendría problema en conocer a Ainhoa Armentia "si surge la ocasión"

Dando una nueva lección de educación y saber estar, el segundo hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín aclara que ni él ni sus hermanos conocen a la nueva amiga especial de su padre

MADRID, 26 (CHANCE)

Nuevas declaraciones de Pablo Urdangarín que, centrado en su carrera deportiva con el Barça de balonmano, ha llegado a Málaga con el conjunto culé para disputar su próximo partido. Como es habitual desde que se publicaron unas imágenes de su padre en actitud cariñosa con una compañera llamada Ainhoa Armentia - que desencadenó la interrupción del matrimonio de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín - el segundo hijo de los ex duques de Palma ha tenido que enfrentarse una vez más a las preguntas de la prensa. Y, una vez más, nos ha sorprendido con su educación, su aplomo y su templanza en estos delicados momentos para su familia.

Así, asegurando que no le está pasando factura la presión mediática porque es algo "a lo que ya está acostumbrado, la verdad, porque es lo que hay", Pablo afirma que se encuenta "muy bien" y está llevando "bien" el torrente de informaciones que rodean a sus padres en los últimos días.

"Estamos todos bien y contentos, muchas gracias" ha añadido, ejerciendo una vez más de 'portavoz' de su familia tras la separación de sus padres. Además, el jugador de balonmano ha aclarado que ninguno de sus hermanos conoce a Ainhoa - "no, no, la verdad que nadie* No creo que nadie haya conocido a Ainhoa" ha afirmado rotundo - desvelando que él no tendría problema en encontrarse con la nueva amiga especial de su padre: "No sé, bueno, si surge la ocasión sí".

Sin embargo, Pablo ha preferido no contar qué hay de cierto en las informaciones que apuntan al enfado de su madre al enterarse de esta noticia y con un, "ya no tengo nada que decir. Ya está, muchas gracias", ha zanjado las preguntas relacionadas con el paradero de la Infanta Cristina. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!