Pablo Urdangarin cumple 22 años en su mejor momento

MADRID, 6 (CHANCE)

Desde que se conociera, gracias la exclusiva que publicaba la revista Lecturas en su portada, la relación extramatrimonial que Iñaki Urdangarin tenía con Ainhoa Armentia, su nombre no ha dejado de sonar. Y no, no hablamos del exjugador de balonmano, sino de su hijo, Pablo. Ese mismo día, el joven hablaba para las cámaras de Europa Press y comentaba, por primera vez, cómo se encontraba su familia tras las imágenes de su padre con otra mujer que no era su madre. Desde entonces, las cámaras no han dejado de seguirle.

Las comparaciones son odiosas, pero Pablo ha llamado tanto la atención ante los medios de comunicación porque, siempre que hay una cámara en las inmediaciones hace gala de su exquisita educación. Ni caras largas, gestos o gritos contra la prensa -a diferencia de sus primos, Victoria Federica o Froilán-, el hijo de la Infanta Elena atiende en menor o mayor medida y responde a lo que quiere cada vez que se le pregunta por algo.

Su educación y respeto por la prensa causaba, por aquel entonces, un revuelo impresionante porque era el único de la Familia Real que parecía saber a la institución a la que pertenece y, sobre todo, cómo gestionar una situación de crisis. Por aquel entonces fueron las imágenes de su padre con Ainhoa, pero más tarde vinieron más polémicas por su abuelo, Don Juan Carlos I, que zanjó como pudo.

El joven además, ha acaparado los titulares por ser la futura promesa del balonmano. Actualmente juega en el Barça y lo han llegado a comparar con su padre, cuando éste daba sus primeros pasos en este deporte. Y no solo eso, su espectacular físico también se suma a esta lista de 'elogios'.

Pablo, que cumple hoy 22 años y es el ojito derecho de su padre Iñaki, sabe perfectamente que causa 'furor' ante sus seguidores, por eso y aunque de manera disimulada, siempre busca el objetivo de la cámara para mostrar su mejor perfil o esa sonrisa que tantas veces se ha comentado en redes sociales.

Y es que desde que el nietísimo de Don Juan Carlos I se hiciera viral por sus apariciones en los medios de comunicación, muchas fueron las personas que buscaron su perfil en redes sociales y aunque se descubrió su TikTok e Instagram, tardó poco tiempo en privatizarlos.

De esta manera, la joven promesa del balonmano profesional de este país, sobrino de los actuales reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, se sitúa entre uno de los rostros favoritos de Familia Real -sin contar a sus primas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía-. ¿Veremos, con el paso del tiempo, como Pablo se 'abre' las redes sociales y empieza a explotar su perfil como lo está haciendo su prima Victoria Federica?