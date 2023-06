Pablo Urdangarín: Adiós al Barça de balonmano con el apoyo de su padre y de su novia, Johanna Zott, en las gradas

Pablo Urdangarín ha disputado su último partido con el Barça y su novia y su padre no se lo han querido perder.

Pablo Urdangarín cierra un ciclo. Después de dos temporadas en el Barcelona B de balonmano y luchando por hacerse un hueco en el primer equipo, el hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín deja el conjunto culé para fichar por el Granollers. Su objetivo, disfrutar de más minutos en el campo y proseguir con su proyección como joven promesa del deporte con el que su padre alcanzó la fama.

Han sido semanas complicadas en las que el sobrino del Rey Felipe VI se ha ido despidiendo poco a poco del club, de sus compañeros y de la afición, convencido del paso que va a dar para consolidarse en la Liga Asobal, pero con un regusto agridulce por no haber triunfado como era su sueño en el equipo de sus amores, el Barça.

Este jueves Pablo ha disputado su último encuentro con la camiseta culé en el Palau Blaugrana. Un momento muy emocionante en el que ha estado arropado en las gradas por su padre, Iñaki Urdangarín, y por su novia, Johanna Zott, que se ha convertido en su mejor fan.

Dejando a un lado el chándal, el hijo de la Infanta Cristina llegaba a su despedida oficial del Barça con una gran sonrisa, luciendo una camisa y un pantalón chino y acompañado por varios de sus compañeros de equipo.

Minutos después era su pareja, Johanna, la que llegaba al Palau derrochando naturalidad y simpatía ante las cámaras. Demostrando que su relación marcha a las mil maravillas y está más que consolidada, la joven catalana -a la que Pablo conoce desde hace años, puesto que estudiaron juntos en el Liceo Francés de Barcelona- asistió al último encuentro de su novio con el Barça acompañada por varios familiares.

De lo más sonriente, la 'nuera' de Doña Cristina aseguró que está feliz por el fichaje de su chico por el Granollers y agradeció con timidez los buenos deseos de la prensa para el último encuentro de Urdangarín con el Barcelona.

Iñaki Urdangarín, por su parte, consiguió pasar desapercibido a su llegada al Palau, pero las cámaras de Europa Press consiguieron captar una imagen del vitoriano abandonando el lugar en coche tras haber animado a su hijo desde las gradas. Un momento del que no podemos ofrecerles imágenes aunque testigos presenciales aseguran que el exmarido de la Infanta Cristina no perdió detalle del partido, en el que Pablo anotó 6 tantos y contribuyó a la victoria de su equipo.

Feliz por su destacado papel en su último compromiso con el Barça, el joven abandonaba el lugar feliz y fotografiándose con sus seguidores, a los que firmó autógrafos con amabilidad. Siempre educado, Pablo ha evitado hacer declaraciones sobre la nueva etapa deportiva que está a punto de comenzar en el Granollers, dejando en el aire si en algún momento volverá al conjunto blaugrana para cumplir su sueño: "Ya veremos" ha afirmado.

Muy serio, además, el nieto de Don Juan Carlos ha evitado pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que habría dificultades en el divorcio de sus padres por motivos económicos. Y es que se dice que Urdangarín no querría perder su nivel de vida y que la Infanta Cristina no estaría dispuesta a financiar el mismo puesto que tiene una nueva pareja, Ainhoa Armentia. Algo que Pablo ha preferido no confirmar ni desmentir.