Pablo Urdangarin, entristecido, desea ver a su padre por Navidad

MADRID, 19 (CHANCE)

La Casa Real no está pasando por su mejor momento, pero lo cierto es que cada uno de los hijos del Rey Juan Carlos I tiene una situación complicada en sus casas. Por un lado, Don Felipe VI quiere luchar contra el derribo que se está produciendo contra la Monarquía y salvarla ante los futuros años. La Infanta Elena lucha contra su hija y la desobediencia que esta tiene en la noche madrileña. Y por último, la Infanta Cristina que desea más que nunca reencontrarse con su marido que está cumpliendo condena en la prisión de Brieva.

Nunca pensamos que Pablo Urdangarin, hijo de Iñaki y de Cristina, rompería su silencio para hablar sobre el momento tan delicado que está pasando Don Juan Carlos I, y lo hizo. Esta vez, el hijo de la Infanta ha hablado para asegurarnos que todavía no sabe cómo pasará la Navidad, pero espera y desea que su padre regrese a casa en estas fechas tan señaladas.

En cuanto a las Navidades, Pablo asegura que: "Aún no sabemos, está por ver, estoy hablando con mi madre, pero aún no está seguro". Y es que de momento no saben qué ocurrirá con Iñaki Urdangarin ya que se encuentra guardando la cuarentena en prisión por haber estado en contacto con un positivo.

El hijo de la Infanta Cristina está viviendo en Barcelona, donde entrena con el equipo de Balonmano y sobre el posible ingreso de su abuelo en Abu Dabi, Pablo asegura no saber nada: "No estoy muy seguro, la verdad".