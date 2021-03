Pablo Urdangarin guarda silencio sobre la polémica de su madre

MADRID, 5 (CHANCE)

Cuando no es por una cosa, es por otra, el caso es que la familia Urdangarin ha estado en el foco mediático durante estas últimas semanas tras haberle concedido el tercer grado penitenciario a Iñaki y ahora lo está por la vacunación contra la Covid a la que se ha sometido la Infanta Cristina. En un primer momento fueron rumores y horas más tarde confirmaban ambas hermanas estas informaciones con un comunicados asegurando que les habían dado la posibilidad de vacunarse y ellas accedieron para poder ver al Rey Juan Carlos I.

En este contexto, Pablo Urdangarin vive ajeno a las polémicas de su familia, pero su trato con la prensa siempre nos ha parecido envidiable porque ha mostrado todo sus respetos hacia los profesionales de los medios de comunicación.

Le hemos preguntado por las críticas que se está llevando su madre por haberse vacunado contra la Covid en Abu Dabi y Pablo nos ha confesado que: "No tengo nada qué decir, estoy buscando un taxi". El hijo de la Infanta Cristina no ha querido pronunciarse ante las críticas que están recibiendo su madre y su tía y aseguraba que tenía prisa: "No tengo nada que decir, lo siento, tengo prisa".

También le hemos lanzado algunas preguntas sobre la nueva vida de su padre en Vitoria, donde ha encontrado un nuevo trabajo y puede estar cerca de su familia, a lo que Pablo vuelve a disculparse con los reporteros por no querer decir absolutamente nada al respecto: "Lo siento".