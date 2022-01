Pablo Urdangarin se vuelca en el balonmano en mitad de la polémica con sus padres

MADRID, 26 (CHANCE)

Pablo Urdangarin ha sido el único miembro de la familia Urdangarin y de Borbón al que hemos escuchado después de toda la polémica que ha habido con su padre y con Ainhoa Arteta... y es que recordemos que hace tan solo una semana que se publicaron las fotografías de Iñaki y la susodicha caminando por una playa francesa al atardecer... algo que ha supuesto el fin del matrimonio de la Infanta Cristina y el exjugador de balonmano.

El joven se ha mostrado educado ante las cámaras de los medios de comunicación, mirando de frente a los periodistas y contestando con total sinceridad en cada momento. Una actitud que hemos echado de menos en su padre y Ainhoa Armentia, que todavía no se han pronunciado públicamente sobre la relación que han iniciado.

Esta misma mañana Pablo nos confesaba que todavía no había conocido a Ainhoa Armentia y además, aseguraba que no pondría ningún problema en hablar con ella... y con esas declaraciones zanjaba el tema declarando que no tenía nada más que decir. Con esas, el joven se iba a sus quehaceres diarios y desaparecía del foco de las cámaras.

Esta tarde, Pablo se ha dejado ver en Málaga acudiendo a un partido de balonmano con todos sus compañeros... Concentrando y manteniendo unas conversaciones con sus amigos, el joven no quería hacer ninguna declaración al respecto de la situación familiar que tiene y entraba en el pabellón donde desconectaría de todo para centrarse en su pasión.