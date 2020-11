Paco Canut, exfan de Isabel Pantoja, aconseja a la cantante que se aleje de la gente que le está haciendo daño

MADRID, 30 (CHANCE)

Paco Canut es uno de los fans que, desencantados con la actitud de Isabel Pantoja con ellos, ha pasado a engrosar la cada vez más abultada lista de enemigos de la tonadillera. El exseguidor de la artista - al que Celeste Rodríguez echó del club de fans "La buena suerte" por hablar con los medios de comunicación - ha desvelado en "Sábado Deluxe" que la artista pidió en numerosas ocasiones dinero a sus fans, a los que además trataba como personal del servicio, entre otras cosas.

Ahora, Canut pide a Isabel Pantoja que reaccione porque es una "estrella que no se da cuenta de que se está apagando".

- CHANCE: Hola Paco. Nos dejaste sorprendidos con tus declaraciones, de que había que pagar para ser miembro del club de fans de Isabel Pantoja.

- PACO: Para ser miembro de un club de fans obviamente hay que pagar una cuota. Lo que pasa que en este club de fans parece que ser que la cosa va más allá.

- CH: Más que un club de fan parece una secta

- PACO: hay gente que lo trata como tal. Gente que entra y sale de la casa sin ser fan. Gente cercana a ella. Entonces yo espero que Isabel tome cartas de una vez por todas en este tema porque esto le está haciendo mucho daño a ella y al final es una estrella. Es una estrella que para muchos se está empezando a pagar. Debería hacer ella algo.

- CH: ¿desde que te fuiste te hicieron amenazas para no seguir hablando?

- PACO: sí , sí. Que me van a quemar si voy a un concierto... barbaridades por redes sociales.

- CH: ¿Por parte de otros fans o de Isabel?

- PACO: Sí, sí, incluso por personas que me dan información en primera persona con el llanto. "Mira lo que me ha pasado, que no sé qué... mala, mala, mala". Y ahora me bloquean. Yo tengo dos mo... menos mal que me avala, no lo hago por maldad, pero lo guardo todo por si acaso, por si acaso. Los datos están. Puedo hablar todo lo que digo y más cosas que tengo guardaditas. Yo no pretendo hacerle daño a Isabel Pantoja. Quiero que esto se desenmascare porque tengo amigos que si sus maridos o sus mujeres supieran lo que están haciendo a través de sus parejas, cosas económicas y de este tipo no son positivas.

- CH: ¿Conversaciones grabadas tienes?

- PACO: conversaciones o bien por whatsapp. Ya estuve en un 'Deluxe', ya he denunciando esto hace unos años. Y a raíz de eso la gente se ha puesto en contacto conmigo para darme más testimonios. Yo tengo esos testimonios guardados. También está la otra parte. La parte fanática que va a defender a capa y espada lo que esto está empezando a ser ya indefendible.

- CH: Llamó la atención lo que has contado de Belén Esteban que había dado la orden de que la abuchearan si iba algún concierto

- PACO: Me llamó la atención el otro día cuando Belén recibió un whatsapp de Celeste que ella no ha estado en un chat. ¿Cómo no has estado? Si he estado yo también. En uno no, en dos y en messenger también. Esto es vox populi. A Belén se le pide dinero, me parece que a través de Anabel, esto lo habéis contado vosotros en los programas, Belén accede a no dar ese dinero, a raíz de ahí ya no eres grato.

- CH: ¿Cómo es Celeste? ¿cómo la describirías?

- PACO: Me voy.

- CH: ¿Y Agustín?

- PACO: De verdad que no llego. Me están llamando. Lo siento mucho. Gracias de verdad.