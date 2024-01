Paco, hijo de Paco Arévalo, explica qué sucedió con Malena Gracia en el tanatorio de su padre

MADRID, 5 (CHANCE)

Día triste para toda la familia de Paco Arévalo. Hoy le dan su último adiós rodeados de todos los seres queridos que se han acercado hasta Valencia para mostrarle sus condolencias y apoyarles tras esta muerte repentina que ha dejado un gran vacío en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, la muerte del humorista no ha estado exenta de polémicas. Ayer veíamos en el tanatorio a Malena Gracia y, minutos más tarde, salía completamente destrozada por el supuesto trato que había recibido por parte de la familia del cómico... dejando entrever que se le había echado del interior.

Hoy, el hijo de Paco ha hablado para los medios y ha confesado que "quiero acabar ya con este tema de Malena, ¿vale? Quiero acabar ya. No quiero ni una pregunta más porque no voy a contestar más sobre esa persona".

Sin pelos en la lengua, Paco ha explicado que "esa persona ha venido aquí buscando un protagonismo, como siempre hace, al cual no se le ha dado opción. Eso que vino aquí con la trágica comedia, como siempre hace... ¡Ay, ay, ay, que me han tirado, que no me han dejado entrar! Mentira", aseguraba.

No se le echó, simplemente "se te ha dicho muy amablemente que no es un sitio para que estuvieras. Se lo dijo mi prima, ya os lo comenté ayer. Mi prima es una persona súper educada y ella esperó a que se fuera todo el mundo para...¿Entiendes?" explicaba el hijo del humorista, dejando claro que no se la echó sino que se le invitó a irse.

"Yo creo que se lo podía haber ahorrado, se podía haber quedado en Madrid, en su casa y si quería, pues no sé, hacer 4, 5, 6, 8, 10 entrevistas en televisión, pues allí tiene mucha gente para poder sacarlo" añadía Paco, que dejaba claro que "no hacía falta que viniera aquí a jorobarnos a nosotros que estamos en un momento muy doloroso. Y te digo esto, te digo el porqué no se le ha permitido entrar en esta cosa que es familiar, porque es para familiar y ella nunca ha sido familiar".

El motivo por el que no guardan un buen recuerdo de ella es porque "ha puesto verde a mi padre en todos los programas, le ha llamado viejo, le ha dicho que le tenía que atar los zapatos, que si es así, no sé qué cojones haces en una relación con una persona a la cual le tienes que hacer todas esas cosas y las vas diciendo en televisión".

Por último, Paco confirmaba que "no la quiero ver ni en pintura y ese es el motivo por el que mi prima le dijo que, autorizada por mí y por mi hermana, que aquí no era bien recibida, lógicamente".