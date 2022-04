MADRID, 9 (CHANCE)

Hablamos con Paco León de su película con Nicolas Cage y nos confiesa que no es tan especial como parece, será otra película más de su larga carrera, pero conociendo la trayectoria del actor... nos esperamos un auténtico bombazo: "Tampoco es que fuera un deseo para mí, esto ha sido como una cosa que ha pasado y que disfruto y que me hace mucha ilusión pero ya está. Seguramente se quede ahí", eso sí, desconoce el motivo por el que la película no se va a estrenar en España: "Se estrena el veintidós de abril en todo el mundo menos aquí".

Paco León empatiza con Will Smith y defiende que el actor actuó de la forma en que él creía correcta y no entiende que la industria tome medidas para castigarle: "Es fuerte cuando él, es lo que le salía del corazón y pensaba que estaba salvando al mundo. Un poco flipado pero es su verdad, claro".

Lo que sí que nos asegura es que entiende el punto de vista de todos los implicados: "Cosas que de repente no parecían que son de una manera y de repente, son de otra. Me da pena todo el mundo, fíjate. Me da pena ella, me da pena Will Smith, me da pena Chris Rock. Me da pena todo el mundo".

El actor coincide con Antonio Resines en los 'Fotogramas de Plata' y nos confiesa que se alegra de poder compartir alfombra con él: "Me han dicho que ha pasado, sí. Me hace mucha ilusión que esté otra vez activo y que esté muy pichi. Deseando estoy de verle".