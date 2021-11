Paco León se moja sobre el concurso de su madre en 'MasterChef Celebrity'

MADRID, 13 (CHANCE)

Carmina Barrios ha dicho varias veces en 'MasterChef Celebrity' que su hijo le animó a que participara en este concurso que nos está dejando momentos maravillosos para recordar. Y lo cierto es que la actriz está dejándose la piel en las cocinas de RTVE, demostrando sus capacidades culinarias y... sorprendiendo a todo el jurado porque tiene bastante destreza en la cocina.

Hemos hablado con Paco León y nos asegura que su madre está disfrutando mucho del programa de cocina en el participa aunque hay muchos platos que no le interesan: "Son pruebas y no tiene nada que ver, aparte que hace cosas que no le interesan para nada, como cocinera, cuando haces cosas que no te interesan, a ella no le interesan los pasteles. Le gusta jugar fuerte y se lo está pasando muy guay, se lo ha pasado muy bien".

Sobre si él se atrevería a hacer algo así, reconoce: "Si tuviera todo el tiempo del mundo no sé si lo emplearía en eso, pero lo tendría que tener, tengo tantas cosas que hacer de lo mío, hay que tener tres meses si vas bien. Igual te echan en la primera, pero si vas bien te quedas".

Sobre sus proyectos profesionales, comenta: "Montando, acabo de rodar 'Rainbow' y estoy montando. Huele muy bien, a mí me gusta. Estoy como si cocinara algo, en cuento pueda dar a probar, os daré a probar algo. Yo creo que estoy contento con lo que voy viendo".