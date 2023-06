Paco Rodríguez (PSOE) culpa a la dirección del PPdeG del pacto con Jácome: "El PP no es de fiar en Galicia ni en España"

Exculpa a Cabezas y augura que lo que ha pasado con Jácome en Ourense pasará con Vox en el territorio estatal si Feijóo tiene la opción

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Ourense, Francisco Rodríguez, quien prevé seguir como edil en la oposición, ha cargado con dureza contra la "infamia" de permitir que Gonzalo Pérez Jácome siga de alcalde, y ha apuntado a la dirección gallega del PPdeG, al tiempo que ha asegurado que su aspirante en la ciudad, Manuel Cabezas, tenía voluntad de diálogo real para buscar una alternativa de gobierno.

"Es un día triste para Ourense", ha proclamado, tras la toma de posesión de Jácome, antes de lamentar que la "infamia", el "juego sucio" y la "actuación perversa" de los populares ha "truncado" la posibilidad de un cambio de gobierno en la ciudad de As Burgas. Es más, se ha declarado convencido de que los populares ya habían "pactado" con el ourensano cuando explicitaron una última oferta a los socialistas.

"Estas maneras de hacer política barriobajera e indigna es la que demuestra que el PP no es de fiar nunca. Ni aquí, en este Ayuntamiento, ni en Galicia, ni en España", ha esgrimido, antes de dar por hecho que, igual que dijeron que no pactarían con Jácome y lo han hecho, Alberto Núñez Feijóo hará lo propio con Vox si no necesita y tiene esa opción.

"Quiero lamentar el miserable estidlo del PP, sobre todo de los dirigentes en Galicia, hablo de Alfonso Rueda y todos ellos. Condenan a esta ciudad a la falta de futuro y a la desesperanza durante cuatro años más", ha aseverado.

SEGUIRÁ EN EL CONSISTORIO

A preguntas de los medios, acerca de si prevé seguir como concejal, ha dado a entender que sí, que su voluntad es continuar en la oposición.

"De momento, sí. Yo dije en la campaña que iba a seguir, por tanto mi deseo y mi voluntad es seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos aunque sea desde la oposición", ha zanjado.