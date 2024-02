El Padre Ángel confía en que Isabel Pantoja arregle las diferencias con sus hijos

MADRID, 24 (CHANCE)

La relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia está dando mucho que hablar. Nadie se imaginaba que estos dos rostros conocidos comenzaran una relación en la más estricta intimidad y mucho menos que fueran pillados a tan solo unos días de iniciar el romance. Sin embargo, parece que todo va viento en popa.

Este viernes pudimos hablar con el Padre Ángel en la IV Edición de los galardones de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales y no dudábamos en preguntarle por este incipiente amor.

"Pues bendito sea Dios, ¿no? Es decir, todos los amores se pueden bendecir" nos contestaba cuando le comentábamos el romance entre Alejandra y Carlo. Además, nos aseguraba que ha estado al tanto ya que "lo he visto por la tele, pero se puede bendecir también a distancia".

El sacerdote nos comentó que aunque no conoce al joven, sí ha tratado con su madre: "He conocido y conozco mucho a su madre, a Mar Flores" y defendió que el amor no tiene barreras: "Para amor no hay reglas, ¿eh? Cada uno ama, no hay ni edad, ni reglas, ni sexo. Se pueden amar dos que se quieren también".

Por otro lado, se alegró de que Isabel Pantoja vaya a ser recibida por el Papa Francisco y confía en que su visita le sirva para reconciliarse con sus hijos: "Pues eso es una buena noticia, seguro que la va a bendecir, y seguro que le va a encantar a ella, porque el Papa Francisco da paz, estar con el Papa Francisco es dar paz, es un privilegio sin duda alguna".

Y es que, según el Padre Ángel "el Papa por lo menos siempre pide que dialoguemos y que nos queramos, y más una madre a los hijos y los hijos a la madre. Siempre cuando no se quieren, a veces la culpa no es siempre de una parte, a veces es de las dos partes". Asegura que tiene muy en mente a Tamara Falcó y reza porque dé buenas noticias pronto: "Estoy rezando todos los días por ella y ella reza por mí".

Por último, quiso tener unas palabras sobre todas las muestras de solidaridad que han tenido los ciudadanos de Valencia tras el incendio: "Es una lectura en la que nos tienen que hacer estremecer, pero después sale esa otra lectura de cómo se ha volcado toda la sociedad, de todos los vecinos, ¿no? Y eso te alegra un poco el corazón, que te entristece lo sucedido".