El padre Ángel da un sabio consejo a Tamara Falcó e Iñigo Onieva tras su reconciliación, y se ofrece a casarlos

MADRID, 13 (CHANCE)

El padre Ángel es uno de los referentes religiosos para Tamara falcó y una figura muy importante para ella, puesto que fue quien la bautizó y le dio la primera comunión. Muy cercano a la marquesa de griñón, el popular sacerdote no ha dudado en pronunciarse sobre su reconciliación con Iñigo Onieva, con la que se confiesa encantado: "Yo siempre que la gente se quiera soy feliz". "Me gusta que la gente se quiera y se ame. El amor triunfa siempre" asegura, 'perdonando' el desliz del empresario que motivó su ruptura con la hija de Isabel Preysler el pasado mes de septiembre porque, como apunta, "los años de vida que el Señor nos da, es horda para mar, hay que aprovecharlos".

Por ello, eno ha dudado en 'ofrecerse' para casar a la feliz pareja, afirmando que "si Tamara me lo pide voy a casarla, y si no me lo pide iré a la boda tambien a rezar".

El consejo que les da a laparea después de retomar su relación con las cosas tan claras y con planes inmediatos de pasar por el altar y formar una familia no es otro que "se quieran". "Que se sigan queriendo, porque cuando unos se quieren se respetan. Eso de respetar y guardar, lo que hay que hacer es quererse, quererse de verdad. Tú a una madre no le dices que respete al hijo, le dices que quiera al hijo" afirma convencido.

También muy próximo a Isabel Preysler, a la que conoce "mucho" porque ha tenido "muchas conversaciones" con ella, el sacerdote está convencido de que no tiene por qué estar en pareja para ser feliz, aunque no descarta una posible reconciliación con Mario Vargas Llosa: "Pues sí, y por qué no. Una segunda y una cuarta". "Bueno, Isabel tuvo muchos amores ya, que no nos de pena de ella. Yo creo que ha sido muy feliz y ahora es feliz también sin tener* ella sigue siendo feliz" sostiene con una sonrisa.

Cambiando de tema, el religioso se ha mostrado muy crítico con la nueva y demoledora canción de Shakira, un ataque frontal alpadre de sus hijos, Gerard Piqué. "No entiendo mucho de música pero no me ha gustado la letra. No me gusta cuando la gente se enfada unos con otros, no. Shakira, Piqué, Juana 'la Loca', quien sea. Ni los políticos. Cuando alguien se mete con alguien, ofende a alguien o hace sufrir a alguien no es bueno. Hemos nacido para ser felices, no para molestar" concluye. Sus declaraciones, ¡a continuación!