El Padre Ángel desvela cómo vio a Chabeli Iglesias en la cena solidaria de Mensajeros de la Paz

MADRID, 21 (CHANCE)

Hacía mucho tiempo que no veíamos a Chabeli Iglesias en un acto público. Desde hace años, la hija de Isabel Preysler decidió alejarse por completo del foco mediático y continuar con su vida en un segundo plano. Sin embargo, esta semana para sorpresa de todos la hemos podido ver en una cena solidaria de Mensajeros de la Paz, la ONG que preside el Padre Ángel, con el que le pudimos ver compartiendo este momento tan especial.

Europa Press ha hablado en exclusiva con el Padre Ángel y nos ha asegurado que Chabeli Iglesias sigue estando igual que siempre después de haber coincidido con ella en un acto solidario: "la vi simpática, solidaria y agradable, como es siempre ella" y nos ha desvelado que está centrada en su vida alejada de los focos: "está bien, tranquila, con su esposo, sus hijos, normal, siempre ha sido de esas personas normales y buenas".

Eso sí, no sabe si acudirá o no a la boda de su hermana Tamara Falcó: "habrá que preguntárselo a ella, a mí no se me ha ocurrido preguntarla". En los últimos meses, han sido muy pocas las ocasiones en las que hemos podido ver a Chabeli con su hermana, pero sin embargo, siempre ha trascendido que la relación entre ellas es muy estrecha a pesar de la distancia.

También preguntábamos al Padre Ángel por el problema que ha tenido Tamara con el vestido de novia y nos ha comentado que eso no es un problema, ya que "se quieren" y nos ha negado que sea una boda gafada: "los que creemos en el amor no hay nada que sea gafado y ella cree mucho en el amor".