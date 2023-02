El padre de Desirée afirma que la acusada tuvo un "cambio brusco" de actitud cuando le dijo que quería la custodia

José Manuel Leal reitera en la repetición del juicio que "nunca" tuvo constancia de que su expareja padecía problemas psiquiátricos

José Manuel Leal, padre de la niña muerta en Muimenta --Cospeito (Lugo)-- el 3 de mayo de 2019, ha asegurado durante la vista judicial por el crimen de su hija que "nunca" tuvo conocimiento de que su expareja y única acusada, Ana Sandamil, padecía problemas psiquiátricos y ha afirmado que la madre de Desirée tuvo un "cambio brusco" de actitud en sus relaciones cuando le informó que su intención era solicitar la custodia compartida.

La repetición del juicio contra Ana Sandamil ha continuado en la tarde de este lunes en la Audiencia Provincia de Lugo con los testimonios del padre de la niña, sus dos hermanos y el padre de la acusada, que han vuelto a comparecer ante el jurado popular como hicieron hace un año en la vista anulada por el TSXG al aceptar el recurso de la defensa por un defecto de forma en el veredicto de culpabilidad contra Ana Sandamil, condenada entonces a prisión permanente revisable.

Con el foco situado en si la madre de la pequeña era o no consciente de sus actos en la madrugada en la que falleció la niña cuando dormía en la misma habitación que la única acusada, José Manuel Leal ha vuelto a afirmar ante el jurado que "jamás" apreció comportamientos extraños por parte de Ana Sandamil, ni cuando estaban juntos ni después de terminarse su relación.

El padre de Desiré, que ha afirmado que la madre trataba a la pequeña "como si fuera su juguete" y que ese fue uno de los motivos de la ruptura de la relación sentimental, ha añadido que tampoco la pequeña le contó "nada sobre que su madre se comportaba raro". "Si lo hubiese dicho, yo hubiese tomado medidas", ha apostillado el progenitor, que ha negado que sometiese a maltrato psicológico a la acusada, como sostiene esta.

Sí ha reconocido que, semanas después de la muerte de Desiré, una conocida de ambas familias relató a su hermano que días antes del crimen la madre de Ana Sandamil le había dicho que "no sabía qué hacer con su hija" porque "llevaba un tiempo" que "no quería sacar" de casa a la pequeña, a quien había apreciado "un poco apagada" durante las últimas conversaciones que mantuvo con ella.

CUSTODIA COMPARTIDA

José Manuel Leal también ha apuntado que notó un "cambio brusco" en la forma en la que se relacionaba su expareja con él a partir del verano de 2018, cuando le contó que sus planes pasaban por buscar un trabajo en la zona de Vilalba (Lugo) para estar más cerca de su hija y poder solicitar la custodia compartida, algo que todavía no había pedido formalmente porque no había logrado encontrar un trabajo.

Los padres de Desirée habían acordado judicialmente un convenio por el que la custodia correspondía a Ana Sandamil y José Manuel Leal tenía permiso para pasar uno de cada dos fines de semana, además de días en vacaciones y otras fiestas. El padre ha sostenido que Sandamil había comenzado a poner "trabas" para ceder a su hija, a quien iba a recoger el día de su muerte.

OTROS TESTIMONIOS

También han comparecido ante el jurado popular los dos tíos paternos de la niña, que han relatado que semanas antes de su muerte, Desirée les entregó unas fotos tipo carné. "Me dijo que era de parte de la madre y eso me extrañó mucho porque nunca antes lo había hecho", ha dicho la hermana de José Manuel Leal, madrina de la niña. "Ahora le doy un sentido, como si fuese una especie despedida", ha apuntado su tío.

Además, la madrina de Desiré ha contado que se presentó en la casa de los Sandamil en la mañana de los hechos y que llegó a una de las habitaciones donde estaba la acusada. "Le pregunté 'Ana, qué pasó' y ella no me contestó hasta que me miró y me dijo con un tono déspota y prepotente: 'la niña tomó unas medicinas mías'. No se me va a olvidar en la vida", ha añadido la tía paterna, que vio al padre de Ana Sandami "muy nervioso" mientras hablaba por teléfono.

Este último también ha testificado este lunes en la sesión vespertina del juicio. Allí, el abuelo de Desirée ha mantenido que su hija tenía un "comportamiento anómalo" desde meses antes de los hechos y que él le había sugerido acudir a un psicólogo, algo que rechazó la acusada "porque creía que estaba bien".

Según su padre, Ana Sandamil "se encerró en casa" los días antes de la muerte de su hija y tampoco contestaba al teléfono.