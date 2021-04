El padre del ganadero asesinado por Igor 'El Ruso', oyó dos disparos y creyó que habían matado al perro, no a su hijo

La Audiencia de Teruel celebra la segunda sesión del juicio por el triple crimen de Andorra

José Luis Iranzo Balaguer, el padre del ganadero asesinado por Norbert Ferher en la localidad turolense de Andorra, ha declarado en el juicio que se sigue contra el presunto autor del triple crimen en la Audiencia de Teruel, y ha afirmado que en la tarde del 14 de diciembre de 2017 esperaba que su hijo le recogiera en el 'Mas del Saso', cuando vio luz, oyó disparos y una especie de chillido, por lo que creyó que alguien había matado al perro, tal vez el "pájaro" que había estado cometiendo robos en la zona y había disparado días atrás a dos vecinos de Albalate. A continuación, llamó a la Guardia Civil.

Este martes se celebra la segunda sesión del juicio con jurado contra Norbert Feher, conocido como Igor 'El ruso', que ha asistido a la declaración del padre de Iranzo desde la cabina blindada de cristal, aunque con las persianas cerradas.

Iranzo Balaguer ha relatado que en la mañana de aquel 14 de diciembre se acercó con su hijo a su finca, el 'Mas del Saso', y comprobaron que una ventana tenía el cristal roto, por lo que alguien había querido robar en la noche del día anterior. "Mi hijo abrió la puerta, no había nadie dentro, pero faltaba bebida, algo de comida y algún utensilio de cocina".

Su hijo le indicó que iba a poner la denuncia ante la Guardia Civil, le mandó a a labrar unos campos y quedaron en que le iría a buscar al masico. Iranzo Balaguer ha dicho lo siguiente: "Le dije que no se comprometiera mucho con la Guardia Civil, respondió que si le llamaban iría, que creía que el sujeto que estaba robando se ocultaba en unas cuevas de la zona cerca de una antigua presa. Él dejaba su trabajo para ayudar a quien fuera". El testigo ha apostillado: "Ya era tan famoso como su abuelo, el pastor de Andorra".

José Luis, según ha resaltado su progenitor, llegó esa mañana a la conclusión de que la persona que había entrado en el masico era la misma que la que había disparado días antes a dos vecinos de Albalate.

El padre llegó al masico sobre las 17.30 horas en su tractor. "Metí el tractor en la cochera y le dije que podía venir a buscarme, él estaba todavía con la Guardia Civil. Me di la vuelta y ví un haz de luz por el tejado y a un tío entrando por allí, por donde está el mastín. Igual está el elemento ese, pensé, y llamé a la Guardia Civil, pero no había cobertura, llamé a mi mujer, a mi sobrino, no estaban, y al final marqué el 062 y comuniqué lo de los disparos de pistola. Cuando se produjeron los dos disparos, apenas se veía nada, sentí como un chillido, creí que me habían matado al perro". Iranzo Balaguer, que sentía mucho miedo, optó por esconderse detrás de unas alpacas de paja.

En su relato ha referido que vio un coche que salía del masico y pensó que había llegado su hijo. "Quería salir a su encuentro, pero tropezé y caí y le gritaba 'José, José estoy aquí".

El coche se detuvo y se puso de nuevo en marcha e Iranzo Balaguer corrió detrás del coche de nuevo hasta que desapareció el vehículo. "Me senté en unas alpacas de carrizo y, al momento, unos cinco o seis minutos después escuché disparos diferentes, como ráfagas" que provenían del 'Mas del Zumino', donde Feher asesinó a los dos guardias civiles Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero.

Iranzo Balaguer llamó de nuevo a la Guardia Civil. Se fue hacia el tractor y entonces divisó unas luces que venían de la parte de Albalate del Arzobispo; era la Benemérita.

"Dicen que hay un cuerpo, les pregunto cómo iba vestido, pues podía ser mi hijo, y me llevan en coche a Andorra". Poco despúes le comunican que su hijo, José Luis Iranzo Alquézar ha fallecido. "Cuando me dieron la noticia estaba solo, no estaba ni mi mujer ni mi hija, esa fue mi desgracia y mi desolación; repaso todas las noches lo que ocurrió ese día".

"NO SE EL LUGAR EXACTO DONDE MURIÓ"

Iranzo Balaguer ha manifestado que desconoce el lugar exacto donde murió su hijo "No me ha dado la cara la Guardia Civil, no me han explicado nada. José Luis volvió solo al masico, por la mañana habíamos hablado de quitar la luz; intentó entrar y encontró la muerte; no sé el lugar exacto donde murió, había sangre en la cortinas de la puerta y también en el lavabo".

Asimismo, ha mencionado que en Albalate del Arzobispo le habían dicho algunos vecinos que habían visto a un hombre en la zona con una furgoneta blanca, le llamaban "el de la farola", incluso "alguien le había visto rondando por su propiedad y le había llegado a encañonar".

Desde hacía días se habían producido varios robos, también mataron a un perro y había disparado contra dos personas, y el mismo vió a Feher en una bicicleta, vestido con ropa de camuflaje y cerca de otra persona. "Decían que venía robando ya desde La Puebla".

La Audiencia de Teruel condenó en 2020 a Feher a 21 años de prisión por dos tentativas de homicidio y tres por tenencia ilícita de armas. El 5 de diciembre de 2017, Feher se encontraba en un 'masico' de Albalate del Arzobispo para robar, cuando llegó el propietario con un cerrajero que iba a ayudar a abrir la puerta, momento en que les disparó, lesionándolos gravemente.

Asimismo, entre los meses de noviembre y diciembre, Igor 'El ruso' robó en varias casas de campo y mató a un perro, hechos acaecidos en Andorra y Albalate. Asimismo, fue condenado a cinco años de prisión por los robos, y a uno y medio por maltrato animal.

INDICIOS

Uno de los agentes de la Guardia Civil del Equipo de Policía Judicial de Alcañiz, que se encargó de la investigación del triple crimen de Andorra, ha afirmado a preguntas de las acusaciones que el día 12 de diciembre existían bastantes indicios para pensar que el autor de los robos que se venían produciendo en la zona era el mismo que el que disparó el 5 de diciembre contra dos vecinos de Albalate, lo que se indicó en una nota informativa que se difundió el 13 de diciembre a las unidades, de forma interna, junto a un retrato robot del sospechoso. José Luis Iranzo también expresaba esa sospecha en la denuncia que interpuso el día 14.

Norbert Feher entro al 'Mas del Saso' subiéndose a una bombona de butano y rompiendo una ventana, según se comprobó después por la huella de su bota izquierda.

Entre los efectos que le fueron intervenidos a Feher cuando fue detenido en la madrugada del 15 de diciembre, y tras tener un accidente con el vehículo que robó a José Luis Iranzo, se hallaron mapas de Italia, Francia y España con rutas marcadas, un ordenador e incluso una cámara 'Go-pro' con fotos y vídeos que él mismo hizo.

Por los lugares que aparecen en las fotos que él mismo se hace, haciendo ostentación de las armas, se sospecha que también ha podido estar en Fraga; en una de las imágenes aparece con una camiseta de una empresa de esa zona, ha apuntado el guardia civil. Desde Fraga pudo llegar en bicicleta a la provincia de Teruel.

La Guardia Civil considera que Feher huyó de Italia, donde en Ferrara había matado a un policía provincial, al que le robó una pistola Beretta, y dejó herido a su compañero; también robo una pistola Smith & Wesson a un guardia de seguridad, y mató el 1 de abril de 2017 al dueño de un establecimiento.

Estas dos pistolas son las que usó en el triple crimen de Andorra y se apoderó de las armas reglamentarias de las guardias Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero, a los que tiroteó pocos minutos después de matar a José Luis Iranzo.

En febrero de 2018 fue hallada, escondida en un corral del 'Mas del Zumino' otra pistola Beretta que no funcionaba.

La Guardia Civil no abrió información sobre la posible pertenencia de Feher a grupos de organización criminal, ha contestado el agente del Equipo de Policía Judicial, a preguntas del letrado Mariano Tafalla. Así, ha referido que sabe que vinieron comisiones rogatorias de Italia, pero no se consideró que pudiera aportar algo a la investigación de lo sucedido en Andorra.