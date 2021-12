Los padres de Mario Biondo rompen su silencio y hablan de la muerte de su hijo

MADRID, 5 (CHANCE)

Los padres de Mario Biondo se sentaban este sábado en el 'Deluxe' para hablar abiertamente sobre la muerte de su hijo y defender lo que tanto tiempo llevan haciendo en Italia: demostrar que su hijo no se suicidó, sino que fue un asesinato. Una entrevista de lo más interesante y que ha dado mucha luz sobre el polémico tema.

Santina asegura que su hijo no se suicidó, tiene pruebas que lo demuestran: "Tenemos la prueba de que a nuestro hijo le asesinaron aunque no sabemos quién lo hizo, pero sí tenemos claro que no pudo ser un suicidio, la posición del cuerpo y las marcas de su cuello así lo demostraban".

En cuanto a Raquel Sánchez Silva, los padres de Mario tienen mucho que reprocharle y es que no entienden cómo se 'recuperó' tan pronto tras la trágica muerte del amor de su vida: "No queríamos que fuese una viuda de luto de por vida, pero nos dolió mucho que tan solo una semana después de su funeral ella se fuera a divertirse a Formentera con sus amigos".

De hecho, Santina y su marido están convencidos de que detrás de esta historia hay algo oscuro, de la vida de Raquel que no ha salido a la luz: "Seguro que esconde algo porque si las cosas hubieran estado claras desde el principio no estaríamos aquí ahora, si las autoridades italianas han abierto un expediente es porque existen dudas sobre la versión oficial".

La clave está en el ordenador de Mario, ya que Santina asegura que aunque borraron los datos, se encontraron búsquedas que son llamativas: "Cuando la policía italiana investigó el ordenador de mi hijo descubrieron que en el motor de búsqueda había varias búsquedas sobre una supuesta película porno protagonizada por Raquel Sánchez Silva".

Y es que la relación con Raquel no fue buena desde el primer momento, ya que después de fallecer fueron a la casa y tuvieron un encontronazo con ella: "Fuimos a ver la casa donde mi hijo había vivido con Raquel aunque ella no quería que fuésemos. Nos llamó la atención lo ordenado y limpio que estaba todo y ella nos dijo que ella misma le había pedido que limpiase la casa. Mirando el ordenador de mi hijo descubrí debajo del teclado un papel en el que había apuntado un enlace, era la letra de mi hijo, era sobre esa supuesta película de Raquel. Ella reaccionó de inmediato gritándonos que todo eso no era cierto, que ella no era ninguna puta".

Y es que los padres de Mario Biondo están seguros de que Raquel le era infiel: "Mi hijo Andrea vino a investigar cosas sobre el pasado de Raquel y descubrió que mi hijo Mario sospechaba que Raquel le era infiel".