Pagaza remarca que si la IA "hubiera tenido escrúpulos, Otegi "no seguiría manejando a otros con apariencia blanqueda"

La eurodiputada presenta en San Sebastián el documental 'Basta Ya. Resistencia democrática. Conversaciones en la librería Lagun'

SAN SEBASTIÁN, 9 (EUROPA PRESS)

La europarlamentaria de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha advertido del "oportunismo político o tacticismo de los partidos herederos de ETA", que "han conseguido que les blanqueen otros y, especialmente, el Partido Socialista". Así, ha subrayado que si la Izquierda Abertzale "hubiera tenido escrúpulos, Otegi o los miembros de la Mesa Nacional no seguirían manejando a otros que tienen una apariencia más limpia, blanqueada", ha afirmado.

Pagazaurtundua ha presentado este viernes en San Sebastián el documental 'Basta Ya. Resistencia democrática. Conversaciones en la librería Lagun'. En declaraciones a los medios de comunicación y sobre las futuras elecciones vascas, ha denunciado que el auge de EH Bildu de cara a los comicios "responde a una estrategia de blanqueamiento y un intento de reescribir la historia de ETA",

"Lo que no han hecho es responsabilizarse ni condenar el pasado y se aprovechan del pasado. Dejar la simiente de ideas antipluralistas puede acarrear después en las dinámicas políticas y sociales cambios tóxicos", ha alertado.

Así, ha criticado que "no hecho lo que la sociedad vasca en el Parlamento Vasco, con el suelo ético, les pedía" y ha denunciado que lo han "escondido" por "oportunismo político o por tacticismo". A su juicio, EH Bildu son "muy estrategas" porque "asoman a alejarse del pasado, mientras no tengan más poder, porque no hay en una parte muy importante de ellos un arrepentimiento y por eso juegan con esa ambigüedad calculada".

Asimismo, ha recordado que 'Basta ya!' fue "incómoda en el tiempo en que se jugó la vida, por ser un escudo democrático del resto de los ciudadanos vascos" y ha incidido en que "hay muchas cosas en el País Vasco que no se han resuelto completamente".

En su opinión, "sigue siendo incómoda" porque "de aquel intento de nacionalismo obligatorio, por las coyunturas políticas actuales, se puede pasar perfectamente a un intento de memoria obligatoria, de memoria edulcorada, de memoria con eufemismos, de memoria en que se dice que fue un ciclo político".

"Todo eso a medio plazo la gente puede pensar que da tranquilidad, pero no es así. Cuando no se resuelven bien los grandes momentos de tragedia provocados por el fanatismo político, esa sociedad después va a acumular elementos tóxicos en la relación y en todo aquello en lo que colabora la gobernabilidad española", ha sostenido.

La europarlamentaria ha insistido en que "tiene que ver con la no asunción por parte del mundo heredero de ETA de un suelo ético, la no condena, no una responsabilidad cabal sobre el futuro y el intento, que cada vez vamos viendo con más claridad, de reescribir la historia y de generar un blanqueamiento de toda la estrategia gigantesca de acoso y de coacción".

De este modo, ha considerado que la propia sociedad "permanece muy pasiva" ante "algo que también progresivamente se va agudizando" como los "homenajes a etarras" o las manifestaciones "en navidades en favor de asesinos múltiples". "En Hernani el asesino de mi hermano era invocado, y a lo mejor parte de su familia tuvo que llorar al ver esa manifestación pasar", ha añadido.

Pagaza ha confiado en que, ante estas "cosas son tóxicas", la gente joven que vea este documental "encuentre la manera de plantarse frente a ello" y con "esfuerzo e inteligencia hacer que todo eso se vaya minimizando y no agudizándose y que eviten una reescritura de la historia, de la parte más tóxica de la historia convertida en el modelo de lo que es este país". "El identitarismo fanático no puede convertirse en la memoria obligatoria de este país", ha subrayado.

En esa línea, ha querido dar las gracias "a toda la gente que sí hizo tanto por plantarse frente a lo que daba tanto miedo y que lo hicieron complicándose la vida frente a los riesgos ciertos que asumían por ello".

"ELEMENTO DE RESISTENCIA"

Por su parte, Ignacio Latierro, uno de los fundadores de Lagun, ha defendido que la librería fue, aparte de objeto de las "agresiones" del entorno de ETA, "un elemento de resistencia, de no aceptar la imposición que el nacionalismo radical pretendía".

Además, ha señalado que 'Basta ya!', "sin dejar de ser un movimiento de apoyo a las víctimas" era "también y, sobre todo, un movimiento en el que señalaba el carácter de los victimarios, es decir, en el que las víctimas no eran producto de una circunstancia natural e inexplicable, sino que eran víctimas porque había un proyecto político que utilizaba el asesinato, el chantaje, el terror para intentar imponerlo". "Me parece que eso es bueno recordarlo ahora, sobre todo en estos tiempos en los que se ha puesto de moda volver a hablar de fascismo", ha añadido.

"Intentar conseguir objetivos políticos mediante el asesinato, las bandas de la porra, la persecución a quien pensaba contrario, el que fuese excluido de la comunidad política quien no estaba de acuerdo con las tesis de los dominantes, nada más parecido a ese fascismo histórico en nuestra historia reciente de lo que ha representado lo que todavía no hace mucho los dirigentes de HB hablaban de ETA y HB como el binomio. Espero que eso se haya acabado, pero espero que algún día lo digan", ha manifestado.

Preguntado por si sería una derrota en la "batalla del relato" que la izquierda abertzale pudiera ganar las elecciones, Latierro ha considerado que "sí hubo una victoria", en la que participó "de manera muy importante" 'Basta Ya!', que fue "el acabar con ETA".

"Ese logro se consiguió y es más, incluso podríamos decir que hoy entre su mundo, no hay una ruptura con el pasado, pero hay una especie de vislumbre de ojalá esto no hubiese pasado, aunque no haya autocrítica", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que "en el terreno de la política actual, habría que preguntarles a los partidos democráticos a ver qué demonios están haciendo para que esto esté ocurriendo".

El documental se estrena este viernes en Tabakalera, coincidiendo con el aniversario del asesinato de Joxeba Pagazaurtundua a manos de ETA (8 de febrero de 2003). A partir del estreno, quedará ya a disposición del público en la web de Basta Ya. El documental es un trabajo de la oficina de Maite Pagazaurtundua en el Parlamento Europeo, con el apoyo del grupo Renew Europe.