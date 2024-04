Page no acudirá al Senado y PSOE C-LM carga contra el PP por utilizar la Cámara Alta "al servicio de Génova"

TOLEDO, 4 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Isabel Abengózar, ha confirmado que el líder del partido y presidente autonómico, Emiliano García-Page, no irá el lunes a la comisión de Comunidades Autónomas del Senado, al tiempo que ha cargado contra el Partido Popular por utilizar la Cámara Alta "y ponerla al servicio de Génova" con su mayoría absoluta.

"Los socialistas de Castilla-La Mancha no vamos a entrar en ese juego, no vamos a consentir que se degrade y se ningunee de esa manera a las instituciones. Y, desde luego, no vamos a poner a Castilla-La Mancha como institución al servicio de ninguna estrategia partidista", ha aseverado a preguntas de los medios en las Cortes.

Del mismo modo, ha recordado que el PP ya usó esta estrategia y "le salió mal". "Quiso, una vez más, utilizar el Senado como órgano interno del PP y quiso subordinar a Castilla-La Mancha. Y, desde luego, insisto, los socialistas, las socialistas de Castilla-La Mancha no vamos a consentir que se degraden así las direcciones".

Con todo, ha aseverado que se trata de "un flaco favor entre instituciones y, desde luego, las instituciones están para respetarse unas a otras".