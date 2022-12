Page advierte de acciones jurídicas si no se ampara al sector cinegético en el Congreso con la Ley de Bienestar Animal

ALBACETE, 16 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de "acciones jurídicas y constitucionales" si en el debate que se sustancie el próximo martes en el Congreso de los Diputados sobre la Ley de Bienestar Animal no se defiende al sector cinegético.

"La semana que viene se va a terminar de arreglar o estropear. Estamos pendiente de esa decisión. No salimos contentos del debate parlamentario", ha manifestado García-Page, después de que este jueves el Congreso desconvocara el debate de la ley ante la falta de acuerdo entre los socios del Gobierno sobre la exclusión o no en la misma de los perros de caza.

"No sé a qué viene intentar criminalizar. Defendemos lo social(...), desde los cenáculos madrileños se piensa en grandes terratenientes, en fincas. Miles de personas lo tienen como necesidad y hábito social", ha defendido el presidente regional, rechazando que "cuatro burócratas que no han salido" defiendan al sector, cuando no saben lo que es.

Por ello, ha insistido desde la localidad albaceteña de Pozo Lorente, "no hay nadie que tenga más interés en conservar a los animales y al espacio rural que los que viven en él" y ha remarcado que las competencias en materia de caza la tienen las autonomías.