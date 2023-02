Page agradece a PSOE reformar la ley del solo sí es sí y dice sobre Montero que "es grandioso poder reconocer" un error

CUENCA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha agradecido al ala socialista del Gobierno de la nación la iniciativa para reformar la recientemente aprobada ley del 'solo sí es sí' para evitar las rebajas de penas a violadores y agresores sexuales ya condenados.

"Agradezco que el Gobierno y el presidente --Pedro Sánchez-- lo hayan planteado. Para que la ley del 'solo sí es sí' pueda seguir siendo del 'solo sí es sí' hay que rectificarla, es así de sencillo", ha aseverado.

En este punto, en alusión a la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha dicho que "no pasa nada por equivocarse" e incluso "es grandioso poder reconocer que uno se equivoca".

Así, ha lamentado la postura adoptada por la acción de Unidas Podemos en la defensa de lo que considera un error.

"Si en vez de una ministra de Podemos hubiera sido del PSOE, con lo que está pasando, con los violadores excarcelados en la calle, nos estarían llamando de todo", ha dicho. En esta línea, se ha preguntado si la ley "es buena porque es suya".

A esto, ha sumado que "rectificar es de sabios, y no rectificar no es de sabios, es de lo contrario. Me da pena porque tenemos debates en España en los que todo el mundo piensa de una manera, pero algunos entienden que la política es su chiringuito", ha lamentado.