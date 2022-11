Page apuesta por penalizar la convocatoria de referéndum ilegal en Cataluña en el medio plazo

TOLEDO, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha abogado este lunes por regular a medio plazo la convocatoria de un referéndum ilegal en Cataluña para que tenga un alcance penal. "Identificar con rasgo penal no tanto el que se ubicó en los coches alborotando, si no --a quien-- utilizó el poder para subvertir el orden constitucional", ha remarcado.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Page se ha pronunciado sobre si el PSOE prometió en 2019 derogar el delito de sedición en su programa electoral a las elecciones generales, apuntando que Pedro Sánchez si se comprometió a penalizar la convocatoria ilegal de un referéndum, algo que a su juicio "se puede hacer", con el objetivo de "significar lo que pasó en Cataluña, a efectos de que no vuelva a pasar".

Tras insistir en que no ve oportuno derogar el delito de sedición, a su juicio, queda "una posibilidad clarísima de regular a medio plazo lo que hicieron los líderes con cargo constitucional con este referéndum, para que tenga alcance penal".

YOLANDA DÍAZ

Sobre la proyección ascendente de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la opinión pública, Page cree que se explica "por no parecerse a Pablo Iglesias", algo que lleva a algunos a "tirarse de los pelos", aunque "se lo hayan cortado".

Preguntado si la polémica de la ley del 'solo sí es sí' será el paso definitivo a una ruptura en el Gobierno de coalición, ha señalado que Iglesias se estará planteando si nombrar a Díaz fue un "favor" o ha resultado "una ruina".

"La situación de Iglesias es complicada. Cuando se convenció de que no podía ser el 'Tsipras griego', que no podía ser presidente del Gobierno y forzó una segunda votación, mala para el PSOE y peor para Podemos, no se terminó de explicar que pasó ahí, qué había fallado para que saliera tan escopetado del Gobierno y dejara nombrada a Yolanda Díaz", ha reflexionado.

Al hilo de esta opinión, ha rememorado su etapa de gobierno compartido con Podemos en Castilla-La Mancha, señalando que "el puñal por la espalda" que supuso su rechazo a los presupuestos regionales, fue una decisión que tomaron desde Madrid, algo que tendrá tiempo de certificar.

Preguntado por las distancias que puede tomar con Ferraz de camino a las autonómicas, ha remarcado que "considerar a las autonomías sucursales de los partidos nacionales, es no creerse el Estado autonómico", por lo que ha abogado por "entrar en el debate nacional cuando afecta a los intereses" de Castilla-La Mancha.