Page: "El Constitucional tendría que suspender la amnistía antes de que entre en vigor"

Afirma que tiene "algunas preguntas que hacer y que tienen que ser contestadas"

O GROVE (PONTEVEDRA), 30 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que en el caso de que se aprobase una amnistía en el Congreso de los Diputados, el Tribunal Constitucional "tendría que suspender lo que se apruebe antes de que entre en vigor" para analizarlo.

"No tengo la más mínima duda de que el Constitucional tendría que suspender lo que se apruebe, lo que se tramite de amnistía, antes de que entre en vigor, porque las consecuencias de ver a Puigdemont entrando, incluso presentándose a las elecciones catalanas y que luego pudiera venir una sentencia del Constitucional en contra serían absolutamente inconmensurables", ha dicho este sábado durante su participación en el V Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en Isla de la Toja (Pontevedra).

El presidente regional ha insistido en que falta "mucha información" en torno a esa posible amnistía y actualmente se ha generado "mucha confusión", por lo que ha insistido en la idea de que "cualquier escenario ahora mismo es posible".

En su opinión "esa confusión requiere aclararse con algunas preguntas, algunas preguntas que tenemos que hacer y que tienen que ser contestadas".

"Yo, de momento, no sé exactamente en qué puede acabar y me falta toda la información", ha insistido, pero ha subrayado que "quiere confiar" en que las posiciones centrales del PSOE van a seguir siendo la defensa de la Constitución, la unidad y la igualdad.

Page ha asegurado que ve posible "cualquier tipo de escenario" en cuanto a una investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno o una repetición electoral, ya que, ha afirmado, confía en que Sánchez se resistirá "todo lo que pueda" a que los partidos independentistas le obliguen a gobernar con "una camisa de fuerza".

Además, ha añadido, en su opinión, en dicha negociación los partidos independentistas "van a terminar retrocediendo mucho" tanto en sus peticiones de un referéndum de autodeterminación como en "su propio concepto de autoamnistía".

En cualquier caso, ha aprovechado para preguntarse si la Constitución "recoge el derecho a que un diputado más, el que hace mayoría, pueda aprobar espacios de inmunidad". "¿El PSOE, con mayoría absoluta, puede amnistiar a todo el que hace una travesura?", se ha preguntado, comentando que esta misma práctica "se podría predicar sobre temas de corrupción o de cualquier otra índole.

De esta forma, ha cuestionado también si los partidos independentistas "no consideran inmoral ser ellos mismos los que se voten su disculpa". "Es una autoamnistía, se la votan ellos, si no no sale", ha enfatizado.