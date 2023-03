Page cree que atacar a empresarios trae desconfianza y no ve "un milímetro de inteligencia" en las críticas de ministros

ALBACETE, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ve que tenga "ni un milímetro de inteligencia" el planteamiento de atacar a los empresarios, ya que "cuando atacan a uno en realidad es muy fácil que se genere desconfianza en el conjunto", ya que "el resto está diciendo: ¿quién será el siguiente?".

"Ahora hay mucho debate en España sobre qué ministro le pega un meneo a un empresario o a otro", ha indicado durante su intervención en el acto de inauguración de la ampliación de la empresa Repetco en el Polígono Industrial Romica de Albacete, donde ha defendido la necesidad de generar un clima de confianza.

Ha señalado que ese tipo de ataques no tienen sentido "ni cuando se dirigen a personas concretas ni cuando se dirige a un sector en su conjunto". "Todos podemos tener opiniones, y yo tengo muy claro cuál es la mejor estrategia" y es que un país no tendría una buena economía, ha indicado, "si no funcionara bien la sanidad y la educación y al revés".

"Lo público y lo privado empieza por no ponerse lo uno enfrente de lo otro. Y tan públicas son las ayudas que damos para que empresarios contraten y hagan empresas como los subsidios que se dan a los parados", ha subrayado García-Page, que ha dicho no entender "por qué nos empeñamos permanentemente en establecer una dialéctica de que lo uno es lo contrario de lo otro".