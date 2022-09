Page cree que la historia de PSOE prevalece sobre Podemos y otorga a ministros socialistas el peso de la responsabilidad

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a sus compañeros de partido que en este camino hacia las próximas elecciones municipales y autonómicas intenten huir de "soberbia y prepotencia"; al tiempo que ha asegurado que los 140 años de historia de su formación han terminado por prevalecer sobre "populismos y demagogia" de otros partidos, en alusión velada a Podemos.

Durante un acto público en Toledo donde ha acompañado al secretario general de su partido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, García-Page ha asegurado que en la actual acción del Ejecutivo bipartido son los ministros socialistas los que están soportando "el peso de la responsabilidad".

Aunque "no se puede negar que la situación es de dificultad", se ha preguntado "qué hubiera pasado si gestionar la crisis le hubiera tocado a otros".

"Nosotros somos un partido humilde. Además, es importante que nunca nos vean prepotentes y soberbios. Que nos vean normales. Nosotros tenemos que estar pasándolo mal si alguien lo pasa mal. Tenemos que escuchar y sentir", ha pedido García-Page a los suyos.

Ha repasado la crisis de 2007 con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno de la nación, año a partir del cual "se desataron muchas costuras y empezó a florecer gente que renegaba de la Transición".

Populismos, demagogia y baratijas "por todos los lados", según ha dicho, momento en el que ha recordado los 140 años de historia del PSOE, añadiendo que "el peso de la responsabilidad de España lo está llevando el presidente del Gobierno y los ministros socialistas".

Ahora toca "atender a todo el mundo, lejos de los extremismos, de los fanatismos, y lejos de populismos", la misma forma en la que se gestionó la crisis del COVID, según ha argumentado.

En este sentido, "todo el mundo se ha sumado en el esfuerzo", ya que "ha pasado de todo en todas las autonomías y países", pero ha habido "un Gobierno que ha dado la cara".

DECISIONES PARA "SALVAR VIDAS"

Aunque ha admitido errores, ha reparado en que todas las decisiones se tomaron "para salvar vidas", y ahora que se encadenan las crisis ha querido recordar que "todavía no se ha devuelto el dinero de los rescates".

"Tanto Putin como el COVID están haciendo que se recupere una dosis de realismo en este país. Creo, en este sentido, que nadie dice que somos culpables de estas crisis, pero somos responsables de encontrar soluciones", ha señalado.

Dirigiéndose a Pedro Sánchez, se ha preguntado qué ocurrirá si España sigue creciendo y creando empleo. "Si esto va bien... ¿lo reconocerá el Partido Popular? Y si vienen mal dadas y vienen escenarios de más crisis... ¿Qué va a elegir la gente, recortes o corazón?", se ha preguntado contraponiendo "el papel o la tijera" como opciones. "El papel del BOE o la tijera de recortar".

Hacia aquellos que "predican que todo va a ir mal", les ha dicho que, precisamente, "si la situación se pone mal es cuando más va a ser necesario que haya un Gobierno con prioridades sociales y colchón para quien más lo necesita".

Page ha hecho alusión al nuevo trasvase aprobado este jueves, que manda "cero hectómetros para regadíos" al Levante, algo que ha celebrado. Aún así, ha insistido en que hoy "se cumple una ley que es consecuencia entre gobiernos de España y Castilla-La Mancha que borró de un plumazo el Memorándum de la vergüenza" firmado por el PP.

"Me resulta hasta increíble que se debata si España quiere ser sostenible. El que no quiera que esto sea sostenible es porque apuesta por que esto sea insostenible, o que no le importa lo que encuentren hijos y nietos", ha abundado el presidente regional.