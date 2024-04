Page critica el despropósito de quienes cuestionan la redistribución de riqueza en España pero no en la UE: "Es absurdo"

TOLEDO, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de Catilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arremetido este martes contra los que "no ven claro que España es el mejor país para vivir e, incluso, se quieren ir del país", por cuestionar que se redistribuya entre las diferentes regiones la riqueza, mientras aceptan ese reparto en el marco de la Unión Europea.

"¿Alguien ha caído en la cuenta de que se quejan de aportar capital o renta al conjunto, a otras regiones, pero no que España, por estar en la Unión Europea, aporte dinero para Rumanía o para Bulgaria? Porque en eso consiste la Unión Europea, en la capacidad de redistribuir. O sea, aquí nos parece un insulto. Esto es un ejemplo más del despropósito y del absurdo", ha criticado el titular del Ejecutivo regional castellanomanchego, que ha hecho esta reflexión en el acto de presentación de los deportistas de Castilla-La Mancha preseleccionados para los Juegos Paralímpicos de París 2024, que ha tenido lugar en Toledo.

En este contexto, y tras asegurar que España "es el mejor país para vivir, ha lamentado que "hay españoles que no lo ven claro" y que "haya algunos que se quieren ir", cuestión que ha achacado a la "ese sentido de apatía".

Dicho esto, ha criticado que haya quien no reconozca estar en contra de que "los impuestos se paguen de forma progresiva". "Pero la certeza es que estamos viendo que ahora sí hay gente que dice no, yo es que no quiero compartir, yo es que lo que genero lo quiero", ha cuestionado el titular del Gobierno regional, que ha defendido que "un país se define por la capacidad que tiene de redistribuir".

"Pero eso no es solidaridad. La solidaridad es dar generosamente lo que uno tiene. Lo otro es redistribución, es decir, que aunque no lo quieras dar, lo tienes que dar. Son conceptos distintos, y yo lucho para que haya redistribución, es decir, que haya justicia", ha reivindicado García-Page, que ha insistido en condenar "el contrasentido y la ceremonia del absurdo" de los que cuestionan la redistribución de riqueza en España pero no en el marco europeo.