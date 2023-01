Page dice que Mañueco no finge y que está "incómodo" porque piensa que García-Gallardo "se ha extralimitado"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, opina que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al que conoce "bien", está "incómodo" con las medidas de su vicepresidente de Vox, Juan García-Gallardo, sobre al aborto.

"Le conozco bien, creo que no finge, creo que piensa que el vicepresidente de Vox se ha extralimitado. Es la opinión personal de alguien que le conoce. Está incómodo", ha señalado el presidente castellanomanchego, a preguntas de los medios en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, en Madrid.

Tras asegurar que es "importante" que Castilla y León sólo tenga una voz y sea la de su presidente, que "para eso le han votado", García-Page ha mostrado su preocupación porque una parte del sector de la política en España y una parte de la sociedad, en pleno siglo XXI, "tenga un concepto tan bajo de la mujer".

"Esta tendencia a considerar, de una manera directa o indirectamente, secundaria a la mujer me parece muy lamentable, cuando realmente no se explica todo lo que ha conseguido España si no es con la incorporación de la mujer plenamente a la vida activa y a la vida cultural", ha subrayado el presidente regional.

Dicho esto, ha pedido a los españoles que "intenten siempre huir del talibanismo político", del tipo que sea. "En este caso es muy elemental, hacer ruido, hacer ruido, y distraer de lo que es importante, que son los problemas que estamos atravesando hoy".

A los que están en contra de la ley del aborto, el titular del Ejecutivo castellanomanchego les ha emplazado a proponer una ley distinta, porque, según ha criticado, se ha dado el caso, que cuando han tenido ocasión y mayoría para cambiarlas en el Gobierno --en referencia al PP-- "han pasado de largo y no lo han hecho".