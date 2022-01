Page dice no tener "tirria" a Garzón pero precisa que Consumo es "una dirección general o menos" en las CCAA

Reprocha al ministro que opine de asuntos del Ministerio de Agricultura y deje sola a Ribera con la subida del precio de la luz

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, ha rechazado hoy que tenga "tirria" al ministro de Consumo, Alberto Garzón, pero ha precisado que el área de Consumo es "una dirección general o menos" en las CCAA. También ha reprochado a Garzón que se haya inmiscuido en un asunto que pertenece al Ministro de Agricultura, tras la polémica de la carne de las macrogranjas, y por el contrario no haya dicho nada en relación con la subida del precio de la luz, que sí es su competencia, y haya dejado sola a la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

Así lo ha afirmado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que Page ha rechazado haber atacado "ferozmente" a Alberto Garzón y le ha acusado de querer estar en la polémica porque su Ministerio "tiene pocas competencias.

En este sentido, ha precisado que en las regiones, la competencia de Consumo "suele tener rango de una dirección general o menos" y que su competencia se ciñe a "velar por la salud y la calidad". Por lo que considera que si el ministro de Consumo dice que la carne que se prodce en la granjas en España "es de mala calidad, primero lo tiene que demostrar y segundo, lo tiene que corregir".

Al ser preguntado si lo que está diciendo es que no es necesario el Ministerio de Consumo, no ha querido aclararlo y se ha limitado a decir: "Yo no me meto en eso, puede haber ministerios de cualquier cosa".

Consumo, en su opinión, "son de esas materias transversales en las que se puede hablar casi de todo, pero donde realmente se decide muy poco". Y ha insistido en que "la única cosa que realmente es exigible es velar por la salud alimentaria, cuando se produce un problema de epidemia se produce una alerta sanitaria, ahora porque estamos con el covid, pero normalmente las alertas se han producido por temas veterinarios". "Ese es el sistema que está funcionando a nivel estatal y es por lo quetiene que velar", ha remachado.

"NO TENGO NINGUNA TIRRIA" A GARZÓN

En cuanto a si Garzón debe permanecer o no en el Gobierno, García Page no ha querido pronunciarse, solo ha señalado que él no le tiene "ninguna tirria". "Yo no me meto en eso, tengo un Gobierno, bastante hace uno con gestionar los equipos, los consejeros, unos te salen mejor o peor", ha añadido para acto seguido precisar que él está "encantado" con su equipo.

A este respecto, ha añadido que "si el preidente está contento con su equipo" pues "qué bien", ya que "al final son gente que tiene que ayudarle a él a sacar la geestión del Gobierno".

Y ante la afirmación de que no parece que el presidente esté muy contento con Garzón, Page ha apuntado que no lo sabe. Pero ha recordado que en las primeras negociaciones con Podemos para la formación de Gobierno, que fracasaron, los morados habían rechazado el Miniterio de Sanidad alegando que "era una María y no valía para mucho y fijese".

Finalmente, ha ironizado riéndose, cuando le han preguntado si creía que Alberto Garzón habría sido un desastre como ministro de Consumo: " No, le habríamos ayudado mucho como a todos los demas logicamente, le habríamos ayudado todo lo posible".

NO HABLA DEL PRECIO DE LA LUZ, CUANDO TIENE MUCHO QUE VER CON EL CONSUMO

El presidente de Castilla La Mancha considera que Garzón, con sus declaraciones, hace demagogia y ataca a todo un sector y le ha reprochado que se haya inmiscuido en un asunto que es competencia del Ministerio de Agricultura, que diga en la prensa extranjera que en España hay un producto de mala calidad, en referencia a la carne, y que no se ocupe de la subida de la luz.

"Cuando se habla del tema del precio de la luz, la dejan sola a la ministra de Medio Ambiente, no se habla del precio, cuanto tiene mucho que ver con el Consumo", ha exclamado García Page.

García Page también ha rechazado las acusaciones que ha hecho tanto Podemos como el Ministro de que le están criticando en base a un bulo."Eso no es es un bulo, es que no es así", ha precisado. Ha añadido, en este sentido, "se está haciendo demagogia mezclando aquella gente que está en contra del daño animal, se puede abogar por no comer carne, criterio respetable; el asunto ambiental, que se gestiona con los purines o ataques a los grandes lobbies carniceros, que seguramente es lo que están pensando".

Page ha explicado que la diferencia entre una granja y una macrogranja es el número y ha dejado claro que el ataque es a casi toda la producción ganadera porque la producción ganadera intensiva es "muy mayoritaria. "Salvo el cerdo ibérico que por definición tiene que estar en el campo, la mayoría de la ganadería es intensiva, sino no daríamos abasto", ha espetado.

También se ha defendido de la acusación que le ha hecho Garzón de haber paralizado la construcción de macrogranjas en Castila La Mancha. En este sentido, ha expilcado que hay una diferencia muy grande entre "negar el pan y la sal a un sector" y aprovechar el momento para "hacer una pausa y poder ordenar, de común acuerdo, una normativa que está en proceso de transición en el conjunto de Europa".

En este sentido, ha explicado que las autonomías solo interfieren en el tema de las granjas en los informes de impacto ambiental y lo demás son autorizaciones municipales, de acuerdo con la normativa del Estado o Europea. Al respecto, ha precisado que hay problemas en casi todos los ayuntamientos donde se quiere plantear "bien por olores o por otra serie de sensaciones, por lo que sea".

Pero ha explicado que "lo cierto es que las CCAA" solo tienen que hacer un informe de impacto ambiental cuando el número de las cabezas que se plantea es hasta 2.000, por ejemplo, en el caso de la ganadería porcina. "Sin embargo nos encontramos que a los pocos días de haber establecido esa granja se pide una ampliación de otras 2.000 o 3.000 y ahí la normativa es diferente, ya no se requiere el mismo trámite de impacto ambiental. ¿Qué queremos arreglar?, eso", ha señalado.