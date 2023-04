Page se distancia de la "desquiciada" política madrileña: "Ni Paco Núñez es Núñez Feijóo ni yo soy Pedro Sánchez"

Presentará mil medidas de programa electoral, "autónomo" del PSOE, algo que "no puede decir Núñez": "Si pierde, hace las maletas"

TOLEDO, 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha querido marcar distancias de cara a las próximas elecciones autonómicas entre la "desquiciada" política que se hace en Madrid con tinte nacional y la que se ha de realizar en la Comunidad Autónoma.

En un desayuno informativo organizado por Encastillalamancha.es, ha hecho referencia así al argumentario que otros partidos --en alusión al PP-- "intenta colar" en el discurso preelectoral al insistir en poner el filtro nacional.

Así, va a haber, ha dicho, "mucha operación de camuflaje", lo que se traduciría en "una frustración para la región" y para el electorado, que no debería "equivocarse sobre lo que se está decidiendo".

"A Paco Núñez y a mí nos pasa lo mismo; él se llama Paco Núñez y su jefe Nuñez Feijóo; y yo me apellido García-Page Sánchez y el presidente del Gobierno se llama Pedro Sánchez. Los dos compartimos apellido con el de arriba, pero ni el uno es Alberto ni el otro es Pedro. Esto es importante que la gente lo sepa, incluso en tono de humor", ha indicado.

Según ha dicho, "se engañaría a la gente de la tierra si se dijera que la economía o la ganadería de la región depende de dimes y diretes de una política desquiciada en Madrid".

PROGRAMA ELECTORAL "AUTÓNOMO"

Ha calculado en este punto que su programa electoral tendrá "más de mil propuestas", algo que después de ocho años gobernando es "tener la intención de tirar la piedra lo más lejos posible". En este programa "tiene que quedar involucrado todo el mundo", ha pedido García-Page.

Unas intenciones para las cuales se presenta como "autónomo" en la región para tomar decisiones al margen de la estructura de su partido.

"Yo puedo decir que soy autónomo con respecto a quien esté en Madrid, sea del PP o del PSOE. Autónomo no es ir por libre, significa que si a mí me pagan por defender esto, a esto me voy a dedicar, entendiendo que defender la comunidad autónoma es defender el modelo constitucional", ha apuntado.

Sobre el compromiso con su tierra, ha indicado que el suyo es más intenso que el de su principal rival: "Aquí algunos, si no sacan el resultado, hacen la maleta al día siguiente".

Indicaba este extremo en alusión a Núñez. "Juega a la desesperada, porque es todo o nada. Ya sabemos lo que le pasó a Pablo Casado. Yo puedo decir que mi compromiso es con la tierra".

O MAYORÍA ABSOLUTA O NADA

Ha admitido en esta parte de su discurso que o gana con mayoría absoluta o no podrá gobernar. "Jugamos con las cartas marcadas que dejó Cospedal", ha indicado en referencia a la ley electoral de 33 diputados que rige la ciudad.

Una ley que "con consenso habrá que cambiar", porque "no es lo suficientemente bueno ni para las mayorías ni para las minorías, ya que se quedan fuera miles de votos que no están representados".

Sin dejar los apuntes sobre la ley electoral y la convocatoria de elecciones, también ha aprovechado para criticar a "algunos candidatos" --la de CS, Carmen Picazo; y el de Vox, David Moreno--; que se presentan a "alcaldes de su pueblo y a presidente autonómico", algo que "genera nivel de fraude" y representa "un engaño consentido que no parece razonable".

NO SUBIRÁ IMPUESTOS

Durante el desayuno informativo, García-Page ha exhibido del alto nivel de pactos con agentes sociales durante sus ocho años de mandato, que se ha traducido, por ejemplo, en no incrementar la presión fiscal.

De hecho, ha dicho que la región es la segunda con la presión fiscal más baja, "prácticamente empatados con Madrid", siendo Castilla-La Mancha una región "muy maltratada por la financiación del Estado".

Con todo, ha asegurado que su intención es mantener ese nivel de baja presión fiscal si continúa al frente del Gobierno autonómico. Eso sí, no renuncia a cobrar impuestos, "que hay que pagarlos y que son determinantes".

Como una de las regiones "peor tratadas desde el punto de vista financiero", toca ahora "dar la pelea donde hay que darla antes de que los castellanomanchegos tengan que pagar" esa baja dotación económica desde el Estado.

Para el presidente regional, Castilla-La Mancha "puede presumir de que en 40 años, muchas de las cosas que se han hecho han marcado pauta y escuela en el conjunto de España".

"No lo sabe la gente pero parte de nuestro secreto, al estilo manchego, es que las cosas vayan bien. Se trata de ir bien sin tener que salir en las portadas de los periódicos", ha apuntado.

Ahora, ha dicho que la región está en condiciones "no sólo de seguir a la cabeza en Dependencia, en gasto en Atención Primaria --hasta el 30% del total de gasto sanitario--; sino de ser los primeros en creación de empleo, instalación de empresas e inversión extranjera", ha certificado.

SACAR PROVECHO A TANTO TERRITORIO

García-Page ha puesto de manifiesto también que uno de los grandes problemas de la región pasa por su extensión territorial aunque ha añadido que se ha llegado a un equilibrio en el que se le ha sacado provecho a tener "tanto territorio".

Así, ha afirmado que su Gobierno ha convertido la región en una "enorme potencia", momento en el que ha adelantado que solo podrá una condición para el establecimiento de nuevas centrales y es que vayan con un informe que garantice que vayan a tener potencia suficiente como para las empresas "más potentes" puedan instalarse.

Además, de autonomía y vocación, García-Page ha destacado que su Gobierno ha ofrecido en esta legislatura estabilidad, lo que cual ha afirmado que se "nota mucho" en que las regulaciones no son contradictorias, en que se puede ver el final de un proyecto iniciado o en el clima de entendimiento con los agentes sociales.

Es por ello por lo que ha avanzado que la semana que viene su Gobierno destinará cinco millones de euros para hacer "más indefinido" el trabajo de los desempleados que han salido de los planes de empleo o para favorecer el trabajo indefinidos en las pequeñas y medianas empresas.

Con todo, ha abundado en la "visión optimista" que tiene de la región. "Vamos a poder cumplir con lo que dije hace cuatro años a pesar de Putin y del Covid, y eso me refuerza en el convencimiento de que si con todo lo que está cayendo somos capaces de salir adelante cumpliendo lo que hemos dicho, hay condiciones de decir que el proyecto futuro será cumplible también", ha agregado.

Un proyecto de futuro del que el presidente regional ha adelantado alguna medida que llevara a cabo de repetir mandato como hacer gratuito el primer año de universidad cursado en la Comunidad Autónoma algo que, ha afirmado, "no es tirar la casa por la ventana porque "las cuentas las tenemos hechas".

Como más anuncios de cara a la campaña electoral, ha hablado de su intención de legislar los tiempos máximos de espera en materia sanitaria, ámbito en el que también ha hecho referencia a la salud mental.