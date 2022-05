Page espera que los fondos europeos no sirvan como "coartada" para aparcar el debate de la financiación autonómica

TOLEDO, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha mostrado confiado en que la inyección de fondos europeos que vendrán en los próximos años no sirva como "coartada" para que el Gobierno estatal aparque el debate sobre financiación autonómica, pendiente desde hace varios ejercicios.

Durante su intervención en un foro organizado por la Universidad Carlos III en Madrid junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, García-Page ha asegurado que las administraciones públicas españolas tienen ahora una gran oportunidad por delante, pero ha avisado de que los fondos no serán "la panacea", además de que sus beneficios no se verán "ni mañana ni pasado mañana", sino a mitad de la próxima legislatura.

"Pero el que sea una gran oportunidad para España no significa que sea la panacea. Los fondos no están pensados para arreglar nuestros propios problemas nacionales, ni siquiera deben de ser una coartada para no abordar debates como el de la financiación autonómica y otros muchos que están pendientes", ha avisado.

En todo caso, ha dado por hecho de que, si bien se rebajan las previsiones de crecimiento para el país, se va a seguir creando empleo, por lo que "el escenario es de crecimiento".

"Nosotros tenemos una maquinaria tremenda para aplicar los fondos europeos. Yo sé que si es por Castilla y León y por Castilla-La Mancha, los fondos europeos se van a gestionar muy bien. Es más, si alguna comunidad autónoma no sabe gastarlo, o no quiere, o hay políticos que consideran que esto es un regalo envenenado, que se redistribuya", ha zanjado.