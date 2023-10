Page pide una ley estatal con fiscalidad beneficiosa para las zonas en despoblación: "No crean que es fácil dar trigo"

Adjudicada la obra del nuevo Centro de Salud de Horcajo de Santiago

CUENCA, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha aprovechado la firma de los convenios de colaboración con los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de la región para pedir una ley estatal con fiscalidad beneficiosa para las zonas en despoblación, similar a la ley contra la despoblación de Castilla-La Mancha.

"Ojalá esto se pudiera plantear a nivel del Estado, pero si el Estado no quiere aprobar una ley con fiscalidad beneficiosa para las zonas en despoblación, al menos me gustaría que pudieran aprobar los planteamientos de Europa para las provincias que están señaladas como tal, porque luego se predica mucho, pero no crean que es fácil dar trigo. Es más fácil quitar trigo por vía de impuestos que darlo".

La realidad --ha afirmado-- es que su gobierno está, al menos, actuando, moviéndose. "Son inercias imposibles, cualquiera diría. Pero ¿cómo se va a meter la Junta y los ayuntamientos de la región a darle la vuelta a la natalidad?. Y es razonable que la gente diga que este es un tema que se nos va", ha confesado el presidente regional.

Así, ha proseguido diciendo que en la parte que depende del Gobierno de Castilla-La Mancha se ha sido "serio" y se ha cumplido con lo que se ha prometido en la ley, planteando beneficios fiscales y tomando medidas en el territorio que, a su juicio, "no son para nada discriminatorias y que llegan a todos los rincones".

Hablando de despoblamiento, García-Page ha defendido que las capitales de Castilla-La Mancha "no han crecido ni siguen creciendo en el desprecio a lo rural". "Eso puede pasar en otras urbes", ha dicho. "Las grandes ciudades tienen sus problemas y los municipios pequeños y el mundo del rural tienen los suyos", ha abundado.

Dicho esto, ha destacado lo "curioso" que es ver muchos proyectos en las grandes ciudades en el mundo, en España también, "que hablan de humanizar las ciudades". Asimismo, ha manifestado que hay que reconocer que en Castilla-La Mancha se "puede vivir bien".

En este sentido, el presidente castellanomanchego ha incidido en que desde la autonomía, en esta región se ha ganado más de medio millón de habitantes, algo "paradójico" porque "no estamos en el mejor momento de la historia para el crecimiento vegetativo".

"Asumamos que hay mucha gente que ha ido viniendo o que ha regresado del más de millón de personas que se nos fueron a Cataluña, a Valencia, a Madrid, a tantos sitios en busca de las oportunidades que aquí no había", ha aseverado.

Este dato contrasta --ha subrayado-- con el hecho de que por ejemplo en Castilla y León, "que es la otra Castilla", "en estos tiempos de autonomía haya perdido 300.000 habitantes". "Nosotros sin embargo hemos ganado muchos y vamos a seguir creciendo" gracias a ley de despoblación y de sus medidas fiscales.

NUEVO CENTRO SALUD HORCAJO SANTIAGO

De otro lado, el presidente regional ha anunciado que "en el afán del Gobierno de Castilla-La Mancha por tener los mejores servicios públicos", se ha adjudicado la obra del nuevo Centro de Salud de Horcajo de Santiago.