Page pide perder complejos sobre que empresas ganen "cuanto más dinero mejor" para poder repartir entre la sociedad

CIUDAD REAL, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha pedido que no haya complejos para querer que las empresas "pequeñas, medianas y grandes" de la región ganen dinero, "cuanto más mejor", porque para poder repartir ese dinero entre la sociedad "hay que fabricar primero".

García-Page, que ha inaugurado este miércoles una planta agroalimentaria en Argamasilla de Alba, ha insistido en que "si no fabricamos riqueza no se puede ni repartir", por lo que se ha manifestado en contra de la gente que "hace planteamientos de odio, rencor y enfrentamiento", considerando que "no hay que contraponer las pequeñas y las grandes empresas".

"Cuanto más grande sea esta empresa, más dará de comer a muchas pequeñas", ha insistido, apuntando que las empresas, especialmente las que están basadas en el modelo cooperativo, no necesitan "un gran líder" sino a una persona "que se levante por la mañana con ganas de ganar dinero, crear empleo y pagar impuestos".

Del mismo modo, ha reconocido que "buena parte de Occidente" lleva mucho tiempo encadenando problemas económicos, pero ha considerado que en Castilla-La Mancha "hay estabilidad".

"Esta es una región que el mayor problema que tiene, que es que tiene terreno para parar un tren, lo vamos a convertir en una mina de oro porque no vamos a dejar un metro que no tenga una viña o una célula fotovoltaica", ha continuado.

QUE LA RIQUEZA SE QUEDE EN LOS PUEBLOS

Por su parte, el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha resaltado que es importante que la riqueza que se cree se quede "en los pueblos, con la gente que vive en los pueblos". Es por ello que ha pedido ir un paso más allá, y que todo el producto se termine de transformar en la región, en el medio rural.

Para seguir generando esa riqueza "hay que ser más fuertes para defender el producto de los agricultores y ganaderos en los mercados", ha dicho. De esta forma, desde el Gobierno regional, ha informado Martínez Arroyo, se impulsa la creación de Agrupaciones de Productores y ha recordado que hay una nueva convocatoria abierta hasta el próximo 3 de octubre. Hasta el momento, se han constituido en la Comunidad Autónoma un total de diez agrupaciones con apoyo de la Administración pública, una de ellas en el sector del pistacho.

En el acto de hoy han estado presentes, entre otros, el alcalde de Argamasilla de Alba, Pedro Ángel Jiménez; además del presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo; y la delegada provincial de Agricultura, Amparo Bremard.

Finalmente, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha comentado que desde la Diputación se está en disposicion y tienen la intención de apoyar, si los productores así lo estiman conveniente, un evento que favorezca el cultivo del pistacho y su comercialización, principalmente en el exterior. "Esto lo tenemos que hacer porque somos el el territorio, como ocurre con el vino, que más producimos en toda España y unos de los que más producimos en Europa", ha dicho Caballero, quien ha remarcado que tenemos que ser, además, "los que mejor vendamos y los que más vendamos en el continente europeo".

Entiende que ese reto comercial se puede conseguir con una feria que se conciba con un formato similar al de Fenavin, un proyecto que, de emprenderse, contará, sin lugar a dudas, con el apoyo de la Institución que preside. De ahí que haya emplazado al sector productor del pistacho a reunirse con el objetivo de analizar cómo materializan una iniciativa que nos lleve a ser "los que más producimos y los que más y mejor vendemos".

Caballero, que ha estado acompañado por la vicepresidenta Noelia Serrano, ha realizado este ofrecimiento porque es consciente de que las administraciones tienen la obligación de ayudar y acompañar a los visionarios y a los emprendedores para que se produzcan grandes transformaciones en el territorio, como ha ocurrido con el sector del vino.

En este sentido, ha comentado que en los meses de mayo y junio se ha exportado vino en la provincia por valor de 76 millones de euros, coincidiendo con la celebración de Fenavin, una cifra que a nivel regional ha alcanzado los 300 millones de euros.