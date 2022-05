Page propone una iniciativa para que el idioma no penalice el acceso de castellanoparlantes a plazas públicas

CIUDAD REAL, 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que la región terminará planteando una iniciativa para que quede "plenamente regularizado" el hecho de que el idioma en algunas comunidades autónomas "no sea un impedimento" para que otro español pueda acceder a una plaza pública, es decir, "que no se exija más hablar el inglés que el castellano en algunas regiones".

Ha sido una propuesta que ha hecho en el transcurso de su discurso pronunciado con motivo de la celebración del Día de Castilla-La Mancha, que este año se celebra en Puertollano. En este contexto, García-Page ha señalado que hay más de 6.000 idiomas vivos en el Planeta hoy en día y hay algunos países que tienen más de 200 idiomas distintos. "Lo que no queremos es que sea un obstáculo", ha dicho.

Así, ha afirmado que como presidente y español no tiene "el más mínimo problema" en que el día de mañana si alguien aprueba una plaza en la educación o en la sanidad catalana se le dé un plazo de dos o tres años para aprender un idioma que allí también es oficial y por tanto --ha apuntado-- "hay que hablar", pero "lo que no se puede es exigir como condición previa" porque si no estaríamos ante lo que él entiende "es un privilegio inconstitucional", ha defendido.

Siguiendo con el mismo argumento, el presidente castellanomanchego ha defendido que "el castellano no solo es un derecho, sino que es un deber", recordando que la Constitución deja claro que todo español debe conocer el castellano". "Lo que intento es que se cumpla la ley y defenderé siempre que el español sirva de lenguaje comunicacional habitual en la educación en toda España", algo que --ha lamentado-- "algunos quieren discutir".

Además, García-Page ha manifestado que el español va "como una moto" y "es de los grandes idiomas del mundo", al tiempo que ha apuntado que el español no tiene que temer a nada y "no hay un problema real con el idioma, solo los que se quieren crear".

Dicho esto, ha comentado que en Galicia "la gente habla gallego seguramente mucho más que el vasco en el País Vasco", algo que ha achacado a que en Galicia no se utiliza el idioma como "arma arrojadiza ni como un elemento de exclusión". "La realidad es que el idioma no puede ser un arma arrojadiza porque está pensado para todo lo contrario, esta es una realidad que nosotros aquí defendemos".