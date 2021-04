Page rechaza la compra de vacunas por parte de las CCAA: "Nos van a engañar con el precio" como pasó con las mascarillas

TOLEDO, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, no ve con buenos ojos la compra de vacunas por parte de las autonomías. "Como cada uno nos pongamos a colapsar el mercado, evidentemente nos van a engañar con el precio de las vacunas" ha advertido, al tiempo que ha recordado que en su día los gobiernos autonómicos llegaron "a pagar por las mascarillas 20 veces lo que vale una". "Hay que tener cuidado".

Así se ha pronunciado García-Page durante su participación, junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en el foro de diálogo 'Dos presidentes. Dos respuestas ante la crisis' celebrado en Santa Cruz de Tenerife.

Sobre las vacunas, ha insistido en que "no puede comprar cada uno la que quiera", avisando de que "tienen que estar autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento". Con estas afirmaciones se refería el presidente castellanomanchego al debate abierto sobre la vacuna rusa.

"No nos engañemos", ha indicado García-Page, "cuando todo el mundo nos líamos a comprar las mascarillas luego algunas comunidades autónomas tuvieron que retirar las mascarillas porque no estaban homologadas y no valían".

Dicho esto, ha manifestado que el Estado se ha reservado mucho dinero de Europa para comprar las vacunas y "es quien las debe pagar", porque "si esa factura se traslada a las autonomías, obviamente no será igual para las autonomías más ricas que para las más pobres".

Según ha apuntado García-Page, "no es tanto comprar una vacuna u otra", sino que hay que ponerlas tanto los fines de semana, los sábados o los días de fiesta. "Eso es lo importante, no solo si es rusa o es alemana", ha sentenciado.

En relación al proceso de vacunación, el jefe del Gobierno regional ha indicado que "estamos notando mucho orden, mucha coherencia y una confianza en el sistema extraordinaria". "Hace cuatro meses no sabíamos si las vacunas podían funcionar y están funcionando todas", ha sentenciado.

Dicho esto, García-Page ha recalcado que en España no ha fallecido nadie con AstraZeneca. "Tenemos que confiar en los mismos profesionales a los que aplaudimos en su día", ha terminado aseverando.