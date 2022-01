Page recuerda a Casado que fondos UE están por repartir y le afea que los judicialice cuando no los apoyó en el Congreso

TOLEDO, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado al líder del PP, Pablo Casado, que los fondos de recuperación desplegados por la Unión Europea para que España afronte la salida de la crisis están en su mayor parte aún por repartir, lamentando la ofensiva judicial que prepara su partido para intentar fiscalizarlos y afeando al presidente 'popular' que eleve el asunto a los tribunales cuando su formación no apoyó la gestión de estas partidas en el Congreso de los Diputados.

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, García-Page ha dicho que en todo caso respeta el pleito impulsado por presidentes autonómicos del PP, ya que "el ejercicio de la acción judicial" es algo que pueden asumir las autonomías, pero ha querido dejar claro que "los fondos europeos están empezando a repartirse".

Así, ha recordado cómo José María Aznar llamó "pedigüeño" a Felipe González cuando en los 80 fue a pedir dinero a Europa por primera vez, y desde entonces "no se ha conocido un progreso tan bestial en este país como ocurrió con aquella riada de fondos europeos".

"Se pueden gestionar mejor o peor y los vamos a gestionar entre todos", ha dicho, reparando en que "queda un 98%" del total de fondos por distribuir en el territorio nacional.

En este punto, ha recordado que la votación inicial en el Congreso de los Diputados con respecto a la llegada de estos fondos contó con el voto en contra de la bancada del PP. "Si hubiera sido por el PP, no habría fondos. Si no llega a ser por la abstención de Vox no tendríamos fondos europeos, y hubiera sido una temeridad renunciar a miles de millones", ha zanjado.